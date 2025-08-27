Maduro se pone bravucón

DICTADOR VENEZOLANO JURÁ ‘NADIE TOCARÁ ESTA TIERRA’

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe, en lo que la Administración Trump ha calificado como un esfuerzo por contener la amenaza de los grupos de narcotraficantes. Durante su programa semanal de televisión, “Con Maduro+”, el mandatario afirmó que “nadie tocará esta tierra”. También comentó sobre la distribución y compra de la cocaína en EE.UU., aludiendo a que el mismo país controla los procesos de la droga.

Además, lanzó nuevas críticas contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y lo acusó de tener vínculos con organizaciones ilegales dedicadas al narcotráfico como el extinto Cartel de Medellín, liderado por el fallecido narcotraficante Pablo Escobar.

“Tú le hablas a cualquiera de Pablo Escobar Gaviria y sabes quién es el tipo. Luego vino Álvaro Uribe Vélez, que era el delfín de Pablo Escobar Gaviria”, declaró.

En su intervención, Maduro sostuvo que existen periodistas colombianos que presenciaron la supuesta relación entre Uribe Vélez y Escobar.

“Estados Unidos tiene allá personas colombianas, periodistas, que tuvieron relaciones profundas con Pablo Escobar Gaviria y saben la relación de Álvaro Uribe Vélez con Pablo Escobar Gaviria y con todo el entramado de lo que fue el cartel de Medellín”.