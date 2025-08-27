Chalacos salsearon en “Chimpunazo a la Chalaca 2025”

Fotos: Raúl Ángeles

Mucha salsa de calidad, con toques de cumbia, performances de alto vuelo, sonido y pantallas de nivel internacional, mucha alegría y color, todo eso y mucho más tuvo la tercera edición del “Chimpunazo a la Chalaca 2025”, que se llevó a cabo el sábado 23 de agosto en el estadio Miguel Grau del Callao, que estuvo colmado por miles de personas, las que “salsearon” y vibraron al ritmo del portorriqueño Gilberto Santa Rosa, el invitado estelar.

También dieron todo sobre el escenario los artistas locales: N´Samble, Marisol, Yahaira Plasencia, Brunella Torpoco, Son Tentación y la Orquesta Zaperoko.

Este evento, que fue una idea del gobernador regional Ciro Castillo Rojo Salas, tuvo momentos inolvidables, como cuando la máxima autoridad política del primer puerto obsequió al “Caballero de la Salsa”, una camiseta del club chalaco Sport Boys, y un recuerdo del Gore, que era una réplica en miniatura de uno de los cañones de la Fortaleza Real Felipe, que son los que custodiaban al Callao en los tiempos de la colonia.

Con respecto a este festival internacional de la salsa, Castillo Rojo destacó la presencia de Gilberto Santa Rosa, que hacía siete años que no actuaba en el Callao, así como de otros excelentes representantes del género.

Leer también [Fiscalía realiza operativo de allanamiento en casa de Nicanor Boluarte]

“Todos los que estuvimos en el Grau disfrutamos de un espectáculo de calidad, de nivel internacional. Otro aspecto fundamental, es que se desarrolló en paz. Esta fiesta la hicimos por tercer año consecutivo, y a la chalaca, bien hecho y con alegría”, señaló.

Recordemos que el evento contó con más de 500 efectivos de la Policía Nacional, del Serenazgo, y de seguridad privada contratada por la productora del espectáculo, los que mantuvieron la calma tanto dentro como en los alrededores del estadio. También se desarrollaron operativos anti tickets falsos en los aledaños del estadio.