Maduro decreta cuarentena en Venezuela

El coronavirus se convertirá en una inclemente tragedia para Venezuela siguiendo el ejemplo de países europeos.

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, decretó el domingo 15 de marzo la cuarentena en siete estados del país con el fin de frenar el coronavirus. “La cuarentena social colectiva será en las zonas donde se ha detectado la incidencia mayor de este virus importado y en las zonas donde están distribuidos los casos de cuarentena: Caracas, La Guaira, Miranda, Zulia, Táchira, Vargas, Apure y Cojedes“, dijo Maduro en un mensaje dado a sus ciudadanos. Al igual que en el Perú, fueron suspendieron medios de transporte, como también se impuso el cierre de fronteras.

Maduro explicó que dicha pandemia se convertirá en una inclemente tragedia para Venezuela siguiendo el ejemplo de países europeos si no se cumplen las normas. También resaltó que este tiempo no serían vacaciones por lo que la población debe colaborar quedándose en casa. A pesar de que las personas no están autorizadas de movilizarse, recalcó que en todos los espacios en donde se decretó la norma se deben suspender actividades, excepto aquellas que impliquen distribución de alimentos, seguridad policial y militar, servicios sanitarios y el transporte.

Se espera que la situación sea favorable para cada uno de los países afectados. Hasta la fecha se registraron aproximadamente 75 000 personas infectadas en todo el mundo.