Madre de Katherine a Sergio Tarache: “Nunca te voy a perdonar”

El feminicida tuvo su primera audiencia tras su extradición desde Colombia

Este miércoles, se llevó a cabo la audiencia de control de identidad de Sergio Tarache, el feminicida extraditado desde Colombia por el asesinato de su expareja Katherine Gómez en 2023. Al final de la sesión, se produjo un conmovedor enfrentamiento entre la madre de la fallecida y el asesino extranjero.

Cinthya Machare, notablemente afectada, demanda cadena perpetua para Tarache. La Policía Nacional del Perú (PNP) revela que el feminicida intentó hacerse daño durante la audiencia para evitar rendir cuentas por el asesinato de la joven de 18 años.

“Mi hija era una niña, no merecía que le hicieras eso. ¿Por qué me lastimaste así? Nunca te voy a perdonar lo que me hiciste”, le gritó la madre de Katherine.

La madre de la víctima expresó fuertes palabras debido a que Sergio Tarache mató a su expareja en marzo del año pasado, al rociarle gasolina y prenderle fuego en plena vía pública en Cercado de Lima, específicamente en plaza Dos de Mayo.

Dictamen preliminar

La jueza a cargo, Madielene Santana Solís, ordenó su reclusión a un centro penitenciario designado por el INPE por un periodo de nueve meses, conforme a la orden de prisión preventiva en su contra. Además, la jueza exhortó a la representante del Ministerio Público a actuar con la debida diligencia, teniendo en cuenta la condición de preso preventivo del acusado.

Asimismo, la defensa mostró conformidad con la decisión de la jueza, mientras que la representante del Ministerio Público pidió que Tarache sea ingresado a una sala restringida.

En plena audiencia, la madre de la víctima expresó: “Nunca te voy a perdonar por la muerte de mi hija, nunca te voy a perdonar”. Tras estas palabras, se retiró de la sala, dejando una atmósfera cargada de emociones desgarradoras.