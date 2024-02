Lunares de sangre: ¿Qué son y por qué salen?

Entérate en qué casos es necesario acudir a tratamiento médico

Nuestra piel es muy sensible a las condiciones ambientales y a los cambios que se van presentando con la edad, ya que está expuesta a muchos factores como las altas o bajas temperaturas, el agua, el polvo, la contaminación, entre otros. Conforme pasa el tiempo, es muy normal que aparezcan manchas, puntos y otras alteraciones que se muestran muy notorias.

Si bien en algunos casos es necesario acudir a tratamiento médico por las condiciones de esos cambios, algunos otros como los lunares rojos son completamente naturales y responden solo al paso del tiempo y la edad.

Estos lunares suelen ser naturales y aparecen solos. Sin embargo, si deseas conocer más acerca de este fenómeno, en este nuevo artículo de tu diario el Men te contamos todo lo que necesitas saber: qué son, por qué salen y qué debemos hacer para cuidar nuestra piel y mantenerla siempre en el estado ideal.

LUNARES ROJOS, ¿QUÉ SON?

Estos puntos rojizos que aparecen de manera repentina en la piel no son más que lesiones de tipo vascular que no representan ningún peligro para la salud de las personas en quienes comienzan a salir. Si te preguntas por qué son de ese color, la respuesta es muy sencilla: el tono rojizo se debe a roturas de los vasos sanguíneos que hay al interior de la piel. Ahora, para ser muy claros, estas manchas no son lunares, sino dilataciones, y su nombre médico es angioma.

Son muy fáciles de reconocer, porque además de su color muy notorio, su forma también es muy característica: siempre serán círculos u óvalos pequeños (el tamaño de la cabeza de un alfiler, o, algunas veces, medio centímetro). Además de esto, pueden ser planos, sobre la superficie de la piel, o tener un poco de resalto que se siente al tacto. Debes tener cuidado con lastimarlos, porque pueden sangrar si eres muy brusco con ellos.

CAUSAS DE LUNARES ROJOS EN LA PIEL

No se conoce una causa exacta de factores puntuales que sean lo generadores de este fenómeno, Sin embargo, su aparición puede estar muy ligada a temas genéticos y de herencia, convirtiendo a algunas personas en más propensas que otras. Otros factores que pueden relacionarse con esto son el embarazo y condiciones médicas de las personas.

Aunque, una de las causas principales es la exposición al sol y al fotoenvejecimiento natural de la piel, que responde a las personas que sobrepasan los 30 años de edad y que, en mayores de 70 años, puede llegar hasta el 75 % de las personas.

Existen algunos mitos con los que se asusta a las personas, como que estos lunares son el resultado de ciertas enfermedades graves, o un síntoma de ellas, como afecciones en el hígado u otros órganos. Pero te contamos que no es cierto, por lo que no debes preocuparte por tu salud en general si comienzas a presentar lunares rojos en tu piel, pues estos son benignos y el resultado normal de algunos factores del organismo. Sin embargo, en caso de que tus puntos crezcan o sangren, sí será necesario que acudas a una revisión médica adecuada para conocer los motivos de este problema.

¿CÓMO SE PUEDEN QUITAR ESTOS LUNARES?

Quitar los lunares rojos será un procedimiento que debe responder sólo a situaciones molestas para la persona, porque lo normal suele ser dejarlos en el cuerpo, ya que no son dañinos. Sin embargo, en caso de ser necesario, existen varios procedimientos para hacerlo:

Congelarlos con crioterapia: este procedimiento se realiza congelando los angiomas mediante el uso de nitrógeno líquido, con lo que los puntos rojos se destruyen. No obstante, debido a que en una sesión de crioterapia solo se suele eliminar una pequeña cantidad, no suele ser la más recomendada, además de que puede causar otros enrojecimientos por algunos meses.

Tratamientos con láser: se utiliza láser vascular, láser CO2 o una luz pulsada, que eliminan de forma definitiva los lunares rojos. Este procedimiento es muy utilizado por una gran cantidad de personas debido a su efectividad y a que no produce dolor.

Quemarlos con electrocauterización: en este tratamiento se utiliza corriente eléctrica usando una sonda, que permite quemar los lunares. Sin embargo, este método puede dejar marcas o quemaduras en la piel.

¿CÓMO PREVENIR LOS LUNARES?

Si bien estas marcas aparecen de manera natural, como te hemos dicho, existen algunos métodos para cuidar tu piel:

Hidrátate de manera constante: la piel, al igual que los demás órganos del cuerpo, necesita mantenerse hidratada para permanecer sana. Se recomienda tomar entre uno y dos litros de agua.

Ten una dieta antioxidante: para esto es fundamental que incluyas una buena cantidad de verduras en tus platos diarios, pues muchas de ellas son muy ricas en vitaminas y compuestos antioxidantes, que ayudarán a mantener joven tu piel.

Usa bloqueador solar: la exposición a los rayos del sol es una de las causas más frecuentes de los lunares rojos, así como de otras afecciones, por lo que se recomienda siempre usar bloqueador.