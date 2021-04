López Aliaga anuncia jubilación para los transportistas del país

Taxistas, mototaxistas, camioneros y colectiveros serán beneficiados

El candidato presidencial del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó que, de llegar a la Presidencia de la República, promulgará una ley que beneficiará a más de un millón de transportistas en el Perú, entre taxistas, mototaxistas, camioneros y colectiveros, para que accedan a un fondo de jubilación individual, que se obtendrá asignándoles el 8% del 18% del IGV, cada vez que adquieran combustible para sus vehículos.

Explicó que este mecanismo, que también permitirá la formalización de este sector de transportistas, será posible con la inscripción de cada uno de ellos en el RUC (Registro Único de Contribuyente) y funcionará a través de un aplicativo tipo UBER que estará auspiciado por universidades nacionales.

Agregó que los vehículos también llevarán cámaras para filmar hechos delictivos y contribuir con la policía. A nivel nacional hay más de 300 mil taxistas, 250 mil colectiveros, 900 mil mototaxistas y 40 mil camioneros, aproximadamente, que se podrían ver favorecidos con la norma que piensa promulgar López Aliaga si este 11 de abril gana y es elegido presidente de la República.

El ganador del debate presidencial según las redes sociales de canales como ATV, Latina, el JNE, etc. aseguró que crearán dispositivos legislativos que protejan la salud y la economía de los trabajadores del transporte urbano de pasajeros no solo en Lima, sino en todas las regiones del país, para evitar que sigan desamparados ante eventualidades propias de su labor pública y tengan un retorno económico adecuado y no se les recorte lo que realmente ganan.

FONDO DE PENSIONES

“Este sector de trabajadores ha sido visto y tratado como subempleado y condenado a estar en la informalidad. Por ello resulta muy valioso que los trabajadores puedan por ellos mismos generar su propio fondo de pensiones a través de la generación de impuestos del 8% del IGV sobre los combustibles”, apuntó López Aliaga.

Indicó, además, que a través de la generación del RUC se puede hacer una redistribución de este impuesto para que ellos puedan tener un fondo de pensiones, ya que actualmente no están protegidos y no tienen ese sostén pecuniario, por lo que es necesario generar un fondo pensionario para que cuando terminen su ciclo laboral accedan a una vida decente.

El candidato que a pocos días de las elecciones sigue encabezando las encuestas, señaló que “Hay miles de transportistas que están sujetos a contratos leoninos que les imponen las empresas por aplicativos, donde no les dan un seguro de vida y trabajan bajo condiciones adversas como la exposición al contagio del coronavirus, donde muchos conductores han fallecido al igual que policías y médicos, por lo que legislaremos para que estén protegidos”, explicó.

FORMALIDAD

Asimismo, el único candidato que ha propuesto expulsar a Odebrecht del país, aseguró que, en este sentido, es importante lograr la formalización de los trabajadores del transporte urbano, resguardando su salud, por lo que debe existir una regulación para que ellos puedan tener acceso a la atención en la salud pública, de modo eficiente, y estar integrados al sistema de vacunación nacional.

De otro lado, apuntó que “Vamos a darles un kit de ivermectina, bajo supervisión médica, para que estén protegidos de los embates de la próxima tercera ola de contagios por el COVID-19. Y lo haremos con las postas COVID-19 que hemos planteado en el plan de Gobierno del partido Renovación Popular, una vez que asuma funciones”.

ABANDONO SOCIAL

Sobre estos programas sociales, el candidato Rafael López Aliaga cuestionó duramente al expresidente Martín Vizcarra, por lo que considera “un abandono total” de los programas sociales.

“Once millones de peruanos no tienen alimento por culpa de Vizcarra. Los programas sociales no funcionan. Estoy recorriendo el país un año y medio”, comentó el también empresario.

“Antes de Vizcarra, los programas sociales funcionaban, mal que bien, (pero) funcionaban. Llegaban PRONAA (Programa Nacional de Asistencia Alimentaria), Qali Warma… hasta con (Ollanta) Humala”, añadió.

Sobre la pandemia, remarcó que “El tema es grave, hay mucho peruano muerto que no debió morir. La cifra supera los 100 mil casos y más. Habrá que hacer una comisión investigadora”, añadió.

“En octubre, Perú pudo traer Pfizer y tener vacuna en diciembre. (…) Yo sí le echo la culpa a Vizcarra de todas las muertes, que son miles, gente muy próxima”, agregó.