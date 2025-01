Lizarzaburu: «Tenemos nuestras batallas”

Sebastian lizarzaburu reapareció mediante sus redes sociales con cicatrices visibles, sin embargo, aseguró estar tranquilo.

Sebastián Lizarzaburu, conocido como el “Hombre Roca”, generó una preocupación entre sus seguidores luego de reaparecer en sus redes sociales con visibles cicatrices en el rostro. Su ausencia de diversos días, alimentó la incertidumbre, lo que conllevó a muchos de sus fanáticos a preguntarse qué había ocurrido.

Tras ello, el influencer utilizó su red social de instagram para aclarar su estado enviando un mensaje de tranquilidad. “Aquí estamos de vuelta. No voy a hablar mucho del tema, leí un montón de mensajes de ustedes, saben que trato de leer a todo el mundo. Hubo uno que me pareció espectacular, así que estoy bien y tranquilo, no pasa nada. He pasado por días complicados”, detalló Lizarzaburu.

Del mismo modo, el influencer, destacó que el descanso había sido esencial en su recuperación. “Ya por fin pude dormir, para mí eso es bastante, así que agradezco. Ahora estoy encapuchado porque quiero sudar”, comentó con humor, refiriéndose a su intención de retomar su actividad física con fuerza. “Estoy yendo al mercadito para tomar mi jugo, para no perder la costumbre, así empezar el día como se debe”, agregó.

Finalmente, Lizarzaburu, aprovechó la ocasión para expresar su gratitud hacia sus seguidores, quienes le enviaron múltiples mensajes de apoyo durante los días de incertidumbre “Agradecerles a todos por haberse dado el tiempo para preguntar cómo estoy. Mostrar el interés, dice bastante. Usualmente, soy yo quien motiva a otros, pero todos somos seres humanos y tenemos nuestras batallas”.