Lima: Ola de calor se sentirá hasta fines de octubre

Según informó Senamhi, la razón por la cual continuaremos con ola de calor es por el Niño Costero

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronostica que Lima y las demás provincias de la costa peruana experimentarán altas temperaturas diurnas y nocturnas durante el resto del mes de octubre.

Esta situación marca un cambio en comparación a las semanas anteriores, que estuvieron caracterizadas por días grises y lloviznas que contrastaban con el clima cálido que prevaleció durante la mayor parte del año.

Estas altas temperaturas se deben a la presencia del fenómeno del Niño costero, según explicó David Garay, analista en pronóstico del tiempo del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

“Este (evento atmosférico) facilita el incremento de los valores de temperatura del mar, por consiguiente, los valores de temperatura en la zona terrestre aumentan. Esto provoca que se registren temperaturas entre 2 o 3 grados, en promedio, por encima de lo normal en el sector de la costa”, precisó a Tv Perú.

Según el especialista del Senamhi, durante el día, las regiones de Tumbes y Piura, junto con otras áreas en la costa norte, experimentarán temperaturas de hasta 34° o 35° C. En cuanto a la costa sur, ciudades como Tacna y Arequipa registrarán temperaturas de hasta 28° C durante el día.

En lo que respecta a la ciudad de Lima Metropolitana, se espera que las temperaturas alcancen los 26° C durante la tarde. Sin embargo, en distritos ubicados en la Costa Verde, como Chorrillos, Barranco, Miraflores y otros, se pronostican temperaturas entre 22° y 23° C.

“Las tendencias para estos días es que tendríamos cielo con cobertura para las primeras horas de la mañana, principalmente en los sectores de la costa centro y sur, con tendencia a brillos solares a horas del mediodía o primeras horas de la tarde”, manifestó el experto.

Temperatura en la noche

El Senamhi comunicó que, aunque las temperaturas nocturnas en Lima disminuirán, no se espera que el descenso sea significativo, ya que la sensación de calor persistirá.

“En Lima Metropolitana se registrarían temperaturas nocturnas entre 16° y 20° C, y en Lima región valores entre 14° y 19° C. En tanto, en Áncash, se presentarían valores entre 16° C y 21° C, y en Ica, se obtendrían temperaturas mínimas entre 10° y 16° C”, se lee en la misiva.

“En Tumbes, se registrarían temperaturas nocturnas entre 18° y 22° C, mientras que, en Piura, se alcanzarían valores entre 20° y 25° C. En Lambayeque, se esperarían valores entre 16° y 20° C”, continúa el texto.

En cuanto a las temperaturas nocturnas, se pronostica que en Arequipa oscilen entre 16° y 18° C, en Moquegua se mantendrán entre 15° y 17° C, y en Tacna variarán entre 13° y 18° C.

Técnica de la cebolla

Frente a la posibilidad de cambios de temperatura, aunque sean ligeros, los expertos del Senamhi sugieren a la población utilizar la ‘técnica de la cebolla’ como medida preventiva. Esta técnica consiste en vestirse en capas, similar a las capas de una cebolla, para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

“Deben tener en la mañana por lo menos dos prendas, de modo que, al mediodía, con el incremento de la temperatura, puedan retirarse y guardar rápidamente la chompa para que esté acorde a la temperatura de ese momento, porque luego, a eso de las cinco o seis de la tarde, otra vez se sentirá la frescura típica del invierno”, indicó Grinia Ávalos, subdirectora de Predicción Climática del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología