Líderes del mundo despidieron al papa

Santo Padre se reunió con expresidentes y pidió a PPK que indultara a ‘Fuji’

La muerte del papa Francisco en la Casa Santa Marta del Vaticano, generó una inmediata ola de reacciones de líderes políticos y religiosos en todo el mundo, que rindieron homenaje a su figura y destacaron su influencia como líder espiritual y promotor de la justicia social.

“Descansa en paz, Papa Francisco”, escribió la presidencia de Estados Unidos en la red social X, acompañando el mensaje con fotos del pontífice en reuniones con el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance en diferentes ocasiones.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, recordó al Sumo Pontífice como “un humanista que optó por los pobres”.

En Europa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se refirió al papa como una figura “del lado de los más vulnerables y los más frágiles” que luchó “por una humanidad más fraterna y más justa”. Desde la región del Pacífico, donde se encuentra de gira, expresó sus “más sinceras condolencias a los católicos del mundo entero”.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, recordó que Francisco “rezó por la paz en Ucrania”, invadida por Rusia desde hace más de tres años. “Supo dar esperanza, aliviar el sufrimiento por medio de la oración y favorecer la unidad. Rezó por la paz en Ucrania y por los ucranianos”, dijo en la red social X.

DINA FIRMÓ LIBRO DE PÉSAME

La presidenta Dina Boluarte, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, y el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, asistieron ayer a la sede de la Nunciatura Apostólica de Lima para rendir un homenaje póstumo al sumo pontífice.

Así lo confirmó el monseñor Paolo Rocco, nuncio apostólico en el Perú, quien confirmó que la mandataria, el primer ministro y el canciller, firmaron el libro de pésame en homenaje a la partida del Santo Padre, quien perdió la vida a consecuencia de un derrame cerebral y una insuficiencia cardíaca irreversible.

GOBIERNO DARÁ 3 DÍAS DE LUTO NACIONAL

Asimismo, el Gobierno declaró duelo nacional por 3 días ante la lamentable muerte del papa Francisco, anunció el nuncio apostólico Paolo Rocco luego de la visita de la mandataria a la sede del Vaticano en Perú.

“(¿Se van a declarar días de luto nacional? ¿La presidenta le ha dicho?) Sí. Si recuerdo bien, me ha dicho que van a declarar 3 días. Esperamos la declaración oficial del Gobierno”, dijo el nuncio apostólico a los medios de prensa presentes en los exteriores de la Nunciatura Apostólica en Jesús María.

CARDENAL CASTILLO TAMBIÉN SE PRONUNCIÓ

Por su parte, el cardenal peruano Carlos Castillo, arzobispo de Lima, envió un mensaje de gratitud y esperanza, exhortando a que la Iglesia católica continúe con el camino trazado por el pontífice argentino, especialmente en relación con los proyectos sinodales y el compromiso con los más pobres.

“Agradecemos al santo padre toda su entrega generosa y pedimos que la Iglesia continúe el próximo futuro realizando todos los proyectos sinodales que él logró identificar, orientar y proponer para que pudiéramos ser una Iglesia a la altura de la situación difícil del mundo”, expresó Castillo en un mensaje de voz difundido en su canal de YouTube.

EXPRESIDENTES PERUANOS QUE CONOCIERON AL PAPA

Cabe mencionar, que Ollanta Humala se convirtió en el primer jefe de Estado peruano en ser recibido oficialmente por el papa Francisco en 2014, abordando temas relacionados con la inclusión social.

El segundo fue Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo dos audiencias con el papa: la primera en el Vaticano en 2017, y la segunda durante la visita del líder religioso al Perú en 2018.

La última fue Dina Boluarte, quien fue recibida por el papa en el Vaticano el 14 de octubre de 2023, como parte de su recorrido oficial por países europeos.

“SOLTALO, CHE”

Una de las anécdotas que contó PPK sobre su encuentro con el papa en El Vaticano en 2017, fue que este le dijo que soltara al entonces recluido Alberto Fujimori.

“Conversé en su despacho, le hablé de lo que pasaba en el país y hasta le pedí consejos sobre varios temas, entre ellas la excarcelación de Fujimori… a mí me parecía que 15 años ya era bastante para él, yo no soy juez. Al final el papa me dijo “soltalo, che”. Pero sabía que era un tema espinoso y complicado”, contó el exmandatario.

Leer también [Estos son los posibles candidatos a Papa tras la muerte de Francisco]

TESTAMENTO DEL PAPA FRANCISCO

El Vaticano hizo público su testamento espiritual, en el que el pontífice dejó instrucciones claras sobre el destino de sus restos. En el documento, fechado el 29 de junio de 2022, el papa solicitó ser enterrado en una tumba sencilla en la basílica de Santa María la Mayor, en Roma.

“Solicito que mi sepulcro sea preparado en el nicho de la nave lateral entre la Capilla Paulina (Capilla de la Salus Populi Romani) y la Capilla Sforza”, señala el testamento. Además, especificó que el sepulcro debe estar “en la tierra; sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción: Franciscus”.