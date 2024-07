Ley de Teletrabajo: Estos son las obligaciones de los teletrabajadores

La modificación de la Ley de Teletrabajo traerá consigo un nuevo reglamento para su ejercicio

El Gobierno tiene un plazo de 90 días para adecuar el reglamento de la Ley de Teletrabajo conforme a los nuevos derechos y obligaciones establecidos en la Ley Nº 32102. Esta norma incorpora cambios significativos en varios aspectos clave del teletrabajo.

¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los teletrabajadores?

Prohibido abandonar el lugar de trabajo: El laboralista César Puntriano Rosas explicó que, durante la jornada laboral, los teletrabajadores están prohibidos de abandonar su lugar habitual de trabajo y de realizar actividades particulares. Si realizan estas actividades, deben justificarlas. La falta de justificación puede constituir una falta disciplinaria grave, lo que podría llevar a un procedimiento disciplinario y la posible reversión automática de la modalidad de teletrabajo.

Aplicabilidad: Este cambio es aplicable únicamente a los teletrabajadores fiscalizados. No afecta al personal no sujeto a horario, como el personal de dirección o aquellos evaluados por resultados en lugar de tiempo trabajado.

Cortes en el suministro de luz: La norma también establece que el tiempo no trabajado debido a cortes en el suministro de luz o falta de servicio de internet, debidamente acreditados, no puede ser descontado de las remuneraciones ni objeto de recuperación posterior. Estos fallos técnicos o de conectividad, cuando se deben a caso fortuito o fuerza mayor, no son imputables al teletrabajador, siempre y cuando sean reportados oportunamente.