CORONAVIRUS: Leonard León dio positivo tras examen

El cantante Leonard León tuvo un enlace con el programa “En boca de todos” en el cual confirmó que contrajo coronavirus, y su padecimiento fue confirmado con los resultados del examen al que fue sometido tras su llegada desde España.

El cumbiambero estuvo de gira por Europa, continente que se ha visto más afectado por el COVID-19.

“Ayer a las 7:20 de la noche recibí la llamada de una doctora del centro de epidemiología para decirme que mi resultado fue positivo. Sí, tengo el coronavirus”, expresó en un inicio.

Asimismo, el cantante comentó que entró en un cuadro de fiebre, pero le recomendaron que tome paracetamol y consuma bastante agua para mantenerse hidratado. “Quiero recalcar que la gente no tiene por qué estar alarmándose, si una persona con COVID19 está en cuarentena. Si el paciente está en una habitación sola, no va a contagiar a nadie”, recalcó.

Por otro lado, Leonard León negó haber transitado por las calles pese al estado de emergencia que decretaron las autoridades.

“Desde el sábado no he mantenido contacto con nadie, he estado en mi casa solo. Incluso ingresé a mi casa con guantes y mascarilla. La gente ha estado diciendo que yo he estado tomando desayunando en la calle, eso es totalmente falso. Esa persona que hizo este comentario ha alarmado a todos difundiendo información falsa”, finalizó.