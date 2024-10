Leire Martínez habla sobre su salida de La Oreja de Van Gogh en un íntimo programa de televisión

La exvocalista del famoso grupo español abrirá su corazón y contará su verdad en ‘Me quedo conmigo’ de Mediaset

Leire Martínez, quien fue la voz de La Oreja de Van Gogh durante 17 años, ha decidido romper su silencio sobre su salida de la icónica banda donostiarra. La cantante se presentará en el programa ‘Me quedo conmigo’, emitido por Mediaset a través de Mitele, donde compartirá aspectos personales y profesionales que marcaron su trayectoria junto a la banda y su vida después de esta etapa.

Martínez anunció el viernes pasado su participación en este espacio, conducido por la psicóloga Andrea Vicente, que ya ha contado con figuras como Elena Tablada. En el avance del programa, Leire expresa su deseo de abordar las experiencias y aprendizajes que le ha dejado su paso por la agrupación y la manera en que esta experiencia ha afectado su vida personal. «Vengo a ‘Me quedo conmigo’ para sanar esas pequeñas heridas que todos llevamos dentro», declaró la artista, quien utilizará el espacio para profundizar en su evolución desde su niñez hasta el presente.

A lo largo del adelanto del programa, Leire Martínez revela el impacto de su salida de La Oreja de Van Gogh y su compromiso con el autocuidado. «No soy más fuerte que nadie, pero entendí la importancia de cuidarme», comenta. Esta frase refleja su deseo de reencontrarse consigo misma y avanzar en un camino que prioriza su bienestar emocional. «La niña temerosa de antes es hoy una mujer que puede enfrentar cualquier reto, y me siento orgullosa de ello», añade Martínez, destacando su proceso de superación personal.

Lee también:

El programa no solo permitirá a Leire compartir sus experiencias, sino también expresar su postura sobre su antigua relación con Amaia Montero, la vocalista original de la banda. Martínez explicó que, aunque respeta a Montero, actualmente no mantienen una relación cercana. Sobre una posible nueva integrante en La Oreja de Van Gogh, la cantante fue clara y serena: «Es una decisión de ellos; yo ya no tengo nada que ver.»

Sin duda, ‘Me quedo conmigo’ se presenta como una oportunidad para que la excantante de La Oreja de Van Gogh reconecte con su esencia y comparta un mensaje de resiliencia. La emisión del programa, prevista para el 30 de octubre, promete un relato honesto y profundo sobre las transiciones que enfrenta una mujer que busca priorizar su paz personal por encima de todo.