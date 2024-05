Legalmente Rubia vuelve en formato serie

La icónica Elle Woods regresa en formato serie para Amazon prime, plataforma a cargo de este ambicioso proyecto

La plataforma de Amazon Prime o también conocida como Prime Video, lanzó un emocionante anuncio para los fanáticos de “Legalmente rubia”. El servicio de streaming se encuentra en plena producción de la precuela centrada en la vida adolescente de Elle Woods, el icónico personaje interpretado por la actriz ganadora del Oscar Reese Witherspood

Los espectadores podrán ver cómo la joven Elle se desenvuelve en su mundo con su arrebatador humor y su fuerte personalidad, cualidades que la acabarán convirtiendo en la abogada más chic del campus. Con esta nueva producción, Prime Video no solo apuesta por la nostalgia, sino también por ofrecer una historia fresca, y que podría acercar la historia original, de 2001, a las nuevas generaciones. Recordemos que la primera película se estreno en 2001 y la continuación en el 2003, seguido de un musical que fue muy aclamado en Broadway.

Desde su estreno, se ha convertido en un clásico de la cultura pop, Ahora, con Elle de regreso se abre un nuevo capítulo., brindando a los espectadores la oportunidad de conocer más sobre sus inicios y evolución de la estudiante de leyes.

La actriz expresó su agradecimiento a los equipos de Prime Video y su productora, Hello Sunshine, así como a la guionista Laura Kittrell, por hacer realidad este proyecto en donde los fans conocerán cómo Elle Woods se desenvolvía en su mundo de adolescente. Aunque la actriz no será quien interprete al personaje de joven, sí intervendrá en el proyecto en calidad de productora ejecutiva. Aunque aún no se ha revelado quién asumirá el papel de la joven Elle Woods, la serie ya está generando mucha expectación. Prime video ha confirmado que la rubia estará disponible en más de 240 países aunque todavía no se ha anunciado la fecha exacta de estreno.