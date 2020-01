Lecaros jura que Ricci es su amigo pero ‘no sabe nada’

El presidente del Poder Judicial (PJ), José Luis Lecaros, señaló que no tuvo ninguna injerencia en los procesos judiciales que tuvo Salvador Ricci, aunque admitió que tiene una cercana amistad con el empresario hotelero.

“Ricci es mi amigo desde hace muchos años, tenemos llamadas en común, no lo voy a negar. El hijo de Ricci es dueño de La Chutana y muchas veces me ha llamado para ir, pero nunca me ha pedido ayuda en ningún proceso judicial”, aseveró.

Hay que recordar que un medio reveló que Lecaros se comunicó 30 veces con Ricci entre setiembre y diciembre del 2016, a través de dos celulares. Estas comunicaciones se dieron en fechas cercanas al fallo de la jueza Rita Gastañadui que obligaba al Estado a pagarle al empresario más de S/14 millones como indemnización por haber perdido las acciones del hotel María Angola.