¿Le hicieron firmar renuncia por adelantado al exministro?

El pasado 4 de julio, día de la juramentación de Mariano González como ministro del Interior en Palacio de Gobierno, a solo unos minutos del inicio de la ceremonia, habría tenido que firmar una carta de renuncia anticipada a ese mismo cargo, según revela una investigación del portal Epicentro TV.

Según la información, a puertas de la ceremonia, un colaborador del Presidente de la República se le acercó a González con un documento que resultó ser su carta de renuncia. Dicho colaborador se habría presentado a nombre del jefe de Estado para pedirle que la firme como “una formalidad”.

Leer también [Presidente Castillo con la soga al cuello]

“La carta me la entrega uno de los asesores o secretarios del presidente o del Consejo de Ministros. Al vuelo pregunté y me dijeron “no, es una formalidad”. Me pareció sumamente falto de delicadeza, pero lo hice porque ya estábamos embarcados”, dijo Mariano González al referido portal.