Lanzan fecha límite para actualizar dni

SERÁ HASTA EL 14 DE OCTUBRE PARA PODER VOTAR EN ELECCIONES

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) fija la fecha límite para que los peruanos puedan renovar o actualizar su documento de identidad (DNI) antes de las Elecciones Generales 2026. Conoce aquí todos los detalles.

Las Elecciones Generales para elegir al nuevo jefe de Estado, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso de la República y representantes peruanos ante el Parlamento Andino (EG 2026) fueron convocadas por la Presidencia de la República mediante el Decreto Supremo N° 039-2025-PCM.

En ese marco, con el objetivo de «elaborar y actualizar el padrón electoral», el Reniec exhortó a la población, mayores de 18 años, a realizar la modificación o actualización de su DNI antes de la fecha límite que es el 14 de octubre del presente año. Después de esa fecha, cualquier modificación en el documento de identidad no se verá reflejada en el padrón electoral, ya que este se elabora con la información vigente hasta el cierre del plazo establecido.

Asimismo, la entidad detalló que quienes cumplan la mayoría de edad deben realizar el cambio de su DNI de menor por el de adulto, con el fin de «identificarse correctamente en su mesa de votación» y evitar confusiones en los miembros de mesa.