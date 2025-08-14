Atentan contra exfiscal en Comas

En el distrito de Comas, en la zona de Collique una vivienda fue el blanco de la delincuencia, pues una banda de presuntos extorsionadores incendió una moderna camioneta qué estaba en estacionado en la puerta de una casa.

Las cámaras de seguridad del inmueble captaron a los sujetos cuando rociaron el vehículo con un líquido que sería gasolina y luego prende fuego a la camioneta mientras todos en el lugar dormían en horas de la madrugada.

La propietaria de la camioneta siniestrada es una exfiscal anticorrupción, quien manifestó que no sabe cuál habría sido el motivo del ataque cerca de las 3:30 de la madrugada, pero no se descarta que sea algún caso de extorsión.

Producto del ataque, otro de sus vehículos también se vio afectado, así como la fachada del inmueble de cuatro pisos, donde según su manifestación vive su madre junto con su nieta y un sobrino de la exfiscal.