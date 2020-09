La puerta del Thomas Restobar estaba “junta”

A poco más de una semana de la tragedia en el local Thomas Restobar de Los Olivos, donde fallecieron 13 personas tras un operativo policial, nuevas imágenes revelan los momentos de terror que se vivió en el interior. El general de la policía Máximo Ramírez, quien se encuentra en retiro, precisó que la puerta estaba junta.

General dijo que 10 de los 23 detenidos dieron positivo a consumo de drogas

“Esa puerta nunca estuvo cerrada; si por ahí entraron los agentes policiales y entraban también los asistentes. Como defensa, no puedo afirmar algo que no sé, pero esa puerta estuvo junta. Los videos demuestran que la puerta no estaba abierta de par en par, eso es evidente. No la puerta no se tuvo abierta, porque nunca lo estuvo”, argumentó el también asesor de la subcomandancia.

Como se ve en el material audiovisual de las cámaras de seguridad de la denominada “discoteca del terror”, un efectivo policial se encuentra entre las escaleras y la reja de salida, a la espera de que los fiesteros bajen ordenadamente.

Primero estaban por salir las mujeres, para ello formaron una fila india en las gradas. Sin embargo, a los pocos segundos se produce una estampida humana presuntamente originada por las personas que registraban antecedentes.

“Para mí, la turba se abalanzó al teniente que estaba ubicado en la puerta, lo arrinconó y ya no se pudo abrir la puerta. Son las personas que se avasallan”, precisó Ramírez.

SUJETO QUE SUSTRAJO IMÁGENES SERÍA UN SUBOFICIAL

En la noche del sábado 22 de agosto, una persona con casaca negra y mascarilla blanca se acerca sospechosamente para sustraer las imágenes de las cámaras de seguridad. Según las investigaciones de las autoridades, sería el suboficial Aarón Salcedo Recoba.

La autoridad también es miembro del Grupo Terna y en los operativos de la policía se encarga de filmar para que todo quede registrado en videos. Otro punto importante es que las zapatillas que llevaba puestas el día de la tragedia coinciden con las del hombre.

A partir de esta información, los peritos del Ministerio Público tendrán que analizar lo sucedido y solicitar las declaraciones de Salcedo. El suboficial tendría que responder el motivo por el cual se llevó las imágenes y qué es lo que contienen las mismas.

LOS DETENIDOS ERAN CONSUMIDORES DE DROGAS

En total detuvieron solo a 23 personas en aquella noche, pues muchos lograron escapar. Los oficiales revisaron sus historiales policiales y encontraron que tres de ellos contaban con antecedentes por varios delitos. Tras realizarles exámenes toxicológicos, 10 de ellos salieron positivo a consumo de drogas.

Siete fueron para cocaína, uno para marihuana y dos para ambas drogas. Incluso, 15 de los intervenidos poseían envoltorios del primer estupefaciente. En las pruebas de absorción atómica, dos de los capturados dieron positivo, lo cual indica que realizaron disparos con armas en las últimas 24 horas.

Todos estos indicios tendrán que ser evaluados con rigurosidad por los encargados del caso para determinar las penas correspondientes para los responsables de la tragedia.