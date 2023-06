La prima de Ratzinger rechaza la herencia del Papa emérito

Georg Gänswein, antiguo secretario del Papa emérito y su actual albacea está encontrando más dificultades de las esperadas para repartir la herencia de Benedicto XVI, pues quien la acepte deberá pagar la eventual indemnización si el pontífice resultara culpable en una demanda civil pendiente de resolución.

Esto para no heredar también la indemnización en un proceso de abusos

Se trata de un proceso civil en el que Benedicto aceptó participar aunque no estaba obligado, y que pretende determinar si cuando fue arzobispo de Munich a principios de los 80 hizo todo lo posible para impedir que un sacerdote pederasta cometiera abusos varios años después. También están encausados otros cuatro eclesiásticos.

Joseph Ratzinger, fallecido el pasado 31 de diciembre a los 95 años, no hizo testamento sobre sus propiedades personales, y según la ley vaticana éstas deberían transmitirse a sus familiares más cercanos.

Ganswein ya ha localizado en Alemania a cinco ancianos parientes de Benedicto, primos lejanos, supuestos beneficiarios, y en abril les informó por carta de la situación. Al menos una de ellos ha rechazado el legado del Papa emérito para no heredar también quebraderos de cabeza en los tribunales.

No se conoce la identidad de los parientes de Benedicto, pero sí que la prima que ha rechazado la herencia tiene 88 años. La agencia católica alemana KNA y la Bayerischer Rundfunk han recogido las declaraciones de su hija Martina Holzinger, que ha explicado que no están interesadas en aceptarla.

Los otros cuatro primos, aún no han anunciado su decisión. No está claro si Gänswein les ha informado de la cantidad que les correspondería. Hace unos meses avisó que era una cifra modesta, y que no incluía los derechos de autor, que fueron cedidos al inicio del pontificado a la editorial de la Santa Sede.

La ley vigente en Alemania establece que quien acepta la herencia tendrá también que responder eventualmente ante los tribunales con los gastos derivados de las causas pendientes del difunto. Precisamente, Benedicto, aunque tenía derecho a no hacerlo, aceptó responder ante un proceso civil en el tribunal regional de Traunstein.

La historia del proceso civil (sin relevancia penal) es un poco enrevesada. Éste se abrió en junio de 2022 en el tribunal de Traunstein (Alemania). Un hombre de 38 años que había sido abusado cuando tenía 11 o 12 años por el sacerdote Peter H., quiere aclarar si años antes la archidiócesis de Munich, Joseph Ratzinger (su arzobispo entre 1979 y principios de 1982) y su sucesor Friedrich Wetter, encubrieron a Peter H., en cuyo caso podrían ser responsables de los abusos que cometió años más tarde.

El Papa emérito podría haber rechazado defenderse, en cuyo caso el proceso civil habría concluido inmediatamente, pero en noviembre, menos de dos meses antes de su fallecimiento, anunció su disponibilidad a declarar en el proceso y éste pudo seguir adelante.

Meses antes, en febrero de 2022, había hecho pública y documentado su versión sobre lo ocurrido. Peter H. llegó a Munich en 1980 desde otra diócesis, para recibir tratamiento psiquiátrico, pero no para trabajar en una parroquia. Ratzinger explicó que «no sabía que fuera un abusador, ni tampoco que ejerciera actividad pastoral en Múnich». También subrayó que «no resultan denuncias o acusaciones» contra H. durante los años en los que él estuvo al frente de la archidiócesis.

Leer también [Desarrollan feria tecnológica Computex en Taipéi]

Vista judicial

El próximo 20 de junio está prevista una vista judicial, que ya había sido aplazada una vez debido a la búsqueda de los herederos. El tribunal asegura que si ningún heredero acepta el legado, el procedimiento contra Joseph Ratzinger se cerraría, y sólo seguiría adelante la causa contra los otros demandados. Lo más probable es que mientras se resuelve la cuestión de la herencia, se avance con la causa contra los otros implicados.

Por su parte, la archidiócesis de Munich y Freising no quiere lavarse las manos y ha dicho que ellos se harían cargo de «pagar una indemnización adecuada en reconocimiento del sufrimiento del demandante y a encontrar una solución apropiada para las eventuales reclamaciones por daños y perjuicios».

Tres reuniones con el Papa

Desde que falleció Benedicto, su albacea Georg Gänswein se ha reunido en tres ocasiones con el Papa Francisco para informales sobre el reparto de la herencia.

En marzo explicó que ha regalado sus «objetos personales», especialmente los objetos litúrgicos, y que su biblioteca personal y su colección de partituras han sido trasladadas a Baviera. También ha cumplido la última voluntad de Benedicto XVI de destruir todos su correspondencia personal.