La importancia de la Marca personal

“Yo me dedico a hacer a entrenar y competir, no tengo tiempo para otras cosas” es una frase que he escuchado a distintos profesionales del deporte muy seguido en estos últimos años, y la verdad, no les falta razón al momento de trabajar y explotar su imagen fuera del deporte. Pero esto está cambiando. Se han dado cuenta que el trabajo en su Marca Personal Deportiva es una herramienta poderosa que ayuda de vitrina a las empresas para poder transmitir sus valores a través de ellos y que, de esta manera, puedan obtener ingresos gracias a patrocinios o auspicios.

La construcción de una Marca Personal Deportiva, es un trabajo que requiere tiempo y sacrificio, que tiene que ser entendido como un trabajo profesional donde en la actualidad muchos deportistas buscan capacitaciones o agentes para que puedan realizarlo de forma organizada y consistente. Un claro ejemplo de esto son las conferencias o talleres que realiza el IPD a deportistas peruanos, entendiendo que la marca personal de ellos puede ser una herramienta fundamental como apoyo económico durante su carrera profesional y por qué no, después de ella también.

Pablo Renzo Nalda estará esté sábado 7 de marzo, desde las 9 a.m. dictando el Curso sobre Gerencia Deportiva y Marketing Deportivo en la Escuela de Altos Estudios Deportivos, situada en la Av. Alfonso Ugarte 1398, Breña. Auditorio de la Asociación Guadalupana