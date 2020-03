Angie Jibaja quiere a sus hijos de regreso

Angie Jibaja sorprendió a todos sus seguidores al anunciar en su cuenta de Instagram que escribió un libro. Según la exmodelo, trabajó en este proyecto con mucho cuidado para que no se sienta afectado el padre de sus hijos, Jean Paul Santa María.

“He tratado de hacer el libro con mucho cuidado para no molestar a nadie, es un trabajo privado, en el que he estado trabajando mucho para que les pueda agradar a todos ustedes, trabajando en mi recuperación. Reconstruyendo el futuro de mis hijos”, expresó.

La “chica de los tatuajes” también le pidió a su expareja que le regrese a sus hijos y a cambio no le “cobraría” la deuda que mantiene con ella por no haber cumplido con la pensión de alimentos de varios años atrás.

”Si todo fuera tan fácil como decir al susodicho: ‘okay, lo que debes en el Poder Judicial, los 200 mil, quédatelos, ya no nos debes nada, perdón por fastidiarte, quédatelos y yo los voy a tener (a los niños), me los das a mí y te olvidas de esa deuda’”, finalizó.