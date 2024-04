La Dra. Aracely Quispe: Una inspiración para las nuevas generaciones de científicos e ingenieras

La NASA distingue a Aracely Quispe por su labor científica

La Dra. Aracely Quispe, ingeniera peruana-estadounidense, ha sido reconocida por su destacada labor en el telescopio espacial James Webb (JWST) de la NASA. Su historia inspiradora y su compromiso con la educación STEM la convierten en un modelo a seguir para las nuevas generaciones de científicos e ingenieras.

La NASA la ha incluido en la sección “Las Personas detrás de Webb” en su sitio web oficial. Esta condecoración realza la importancia de Aracely Quispe dentro del campo científico donde se desarrolla y ha desarrollado una carrera profesional ilustre.

La Association of Universities for Research in Astronomy (AURA) le otorgó un homenaje junto al equipo del JWST. Asimismo, la NASA premió al equipo de vuelo y operaciones del JWST, del cual ella forma parte.

Quispe está comprometida a compartir su experiencia con las nuevas generaciones. Su objetivo es ayudar a los estudiantes de posgrado a realizar investigaciones científicas. Cree que la educación STEM es fundamental para el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. Además, busca inspirar a los jóvenes a perseguir sus sueños en el campo de la ciencia y la tecnología.

Aracely Quispe comenzó su carrera en el Lunar Reconnaissance Orbiter. Actualmente trabaja en el Centro de Operaciones de Misión del JWST en Baltimore. Ha participado en todas las etapas del proyecto JWST, desde su lanzamiento hasta la adquisición de imágenes. Siente una gran emoción y orgullo por su trabajo en el JWST.

Asimismo, Quispe cree que no hay sueño imposible si se lucha con perseverancia y determinación. Su trabajo es una manera de alentar a los jóvenes a explorar carreras en STEM. Afirma que la educación es la mejor herramienta para empoderar a los estudiantes y alcanzar sus metas.

La Dra. Aracely Quispe es un ejemplo brillante de lo que se puede lograr con pasión, dedicación y trabajo duro. Su historia es una inspiración para las mujeres y las niñas de todo el mundo que sueñan con hacer una diferencia en el mundo. También resalta la importancia del impulso por la mejora en la educación para abrirle más puertas a los jóvenes.

