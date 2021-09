Kun Agüero cuenta los problemas que le genera el tránsito en Barcelona

El resplandeciente delantero del Barça, Kun Agüero, compartió las sensaciones que le genera manejar en las calles de Barcelona

Mientras se repone de una lesión que lo despojó de saltar a las canchas en el inicio de la temporada, el delantero Sergio Agüero realizó un streaming donde explica los problemas que le genera el tránsito en Barcelona.

“Todavía no le encuentro la onda a las calles. Cuando vas por la avenida, al costado tiene otra calle que dice ‘Taxis’, pero después hay otra calle, no calle, una chiquitita, para los que andan en bici, moto o esa patineta (el scooter eléctrico). Bueno, es un quilombo”, manifestó el deportista en el video.

Y más tarde mencionó: “A mí, por ejemplo, el GPS me dice que en dos cuadras doble a la derecha. Entonces me tengo que tirar para la derecha. O sea, me tengo que ir todo a la derecha. Me tocan bocina: me regañó un taxista que me dice ‘no, vos por acá…’. Le digo: ‘hermano, si yo tengo que doblar a la derecha, yo me tengo que poner para el lado derecho’. Y me dice ‘no, tu carril está allá’”.

Agüero se trasladó mentalmente a la reciente experiencia que había tenido en las calles catalanas y prosiguió: “Le dije ‘pero si yo tengo que doblar; yo, cuando vengo, si vos venís, me vas a chocar’. Porque si yo tengo que doblar, tengo que mirar, y a veces es jodido mirar a ver quién viene”.

El futbolista de 33 años ya había sido tendencia en los últimos días por una disputa en vivo con su amigo Ibai Llanos, el streamer que lo sacó de quicio por referirse tanto a la posible transferencia del jugador francés Kylian Mbappé al Real Madrid. “Me tenés podrido, todo el día con Mbappé, Mbappé, Mbappé”, le había recriminado.