Kim Kardashian lució un look dominatrix en Nueva York

Kim Kardashian sorprende con un conjunto de cuero negro y una máscara que tapaba totalmente su rostro en New York Fashion Week

Kim Kardashian llegó el pasado 11 de septiembre al Hotel Ritz-Carlton ubicado en Nueva York con un extravagante look de cuero negro con el cual fue tendencia en redes sociales por el extraño atuendo. Con un emoji de cuchillo, la socialité estadounidense compartió la foto en su cuenta oficial de Instagram con el outfit del que todos hablaban en internet.

“El extraño conjunto parecía como si Catwoman hubiera tropezado con una caja de bolsas de basura negras en busca de algo nuevo para usar para salir por la noche en el sórdido submundo sexual de la ciudad de Nueva York”, la ridiculizó el medio norteamericano Page Six Style en un artículo.

El conjunto negro, incluía botas de taco aguja, pantalones holgados y un saco que cubre la cabeza por completo con espacio para una cola de caballo sobresaliera por la espalda.

La socialité se encuentra en la ciudad de Nueva York para asistir al Met Gala que se llevará a cabo el lunes 13 de septiembre por la noche. El año pasado no se pudo realizar el evento por la pandemia.