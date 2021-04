Keiko y De Soto apuntan a segunda vuelta

A pocos días de las Elecciones Generales 2021, la intención de voto presidencial demostró que Keiko Fujimori y Hernando de Soto se encuentran empatados arriba con el 9.8% de los votos y en un quíntuple empate técnico de las preferencias, según la última encuesta de intención de voto del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

De acuerdo con última encuesta de IEP, ambos candidatos tendrían casi asegurado su pase.

En el tercer lugar aparece el candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien tiene el 8.4%, le sigue el postulante Yonhy Lescano (Acción Popular) con el 8.2%, mientras que la candidata Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) obtiene el 7.3% del respaldo.

Aparecen luego Pedro Castillo (Perú Libre) con el 6.6% George Forsyth (Victoria Nacional) con el 5.7%, César Acuña (Alianza para el Progreso) con el 4.1% y Daniel Urresti (Podemos Perú) con el 3.5%.

Cierran la lista Julio Guzmán (Partido Morado) con el 2.3%, Alberto Beingolea (Partido Popular Cristiano) con el 2.0% y Ollanta Humala (Partido Nacionalista) con el 1.4%. Los demás candidatos suman el 3.2%.

El sondeo indica también que el 18.3% de la ciudadanía votará en blanco o nulo, el 2.7% asegura que no votará por nadie y el 6.2% no sabe o precisa. La cifra de personas que no iría a votar alcanza el 0.4%