¡Keane regresa a Lima!: fecha y precio de entradas del concierto

La banda británica que revolucionó el rock de los 2000 vuelve a Lima con un concierto inolvidable

Keane, el icónico grupo británico de los años 2000, anunció su concierto Perú como parte de su gira mundial por el vigésimo aniversario de su álbum debut, “Hopes and Fears”.

El esperado concierto tendrá lugar el 21 de noviembre en el Arena 1 de San Miguel, siendo esta la tercera vez que la banda se presenta en Lima con un repertorio de éxitos.

“Hopes and Fears” es un álbum fundamental en la trayectoria de Keane, habiendo batido récords de ventas en el Reino Unido y Estados Unidos. Impulsado por hits como “Somewhere Only We Know”, el álbum ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo, consolidando a Keane como una de las bandas más influyentes de su generación.

Tom Chaplin, el vocalista de Keane, compartió sus recuerdos del proceso creativo detrás de “Hopes and Fears”: “Recuerdo estar de pie junto a esa increíble mesa de mezclas antigua en Heliocentric Studios, donde hicimos ‘Hopes and Fears’, escuchando una primera mezcla de ‘Somewhere Only We Know’. Tenía la sensación de que habíamos conseguido algo que tenía un extra de magia”.

El concierto de Keane en Lima promete ser una experiencia inolvidable para los asistentes, con un repertorio que incluirá himnos como “Everybody’s Changing”, “This Is The Last Time”, y muchos más.

Keane vuelve a Lima: precio de las entradas

Campo A: S/319

Campo B: S/155

Precio regular

Campo A: S/407.60

Campo B: S/198

Campo Conadis: S/198

* Precios listados ya afectos al 25% de descuento. Incluyen comisión de Ticketmaster.

Las entradas para el concierto estarán disponibles para la venta general a partir del 10 de abril, a través de Ticketmaster.pe, con un 25% de descuento para titulares de tarjetas BBVA. Además, habrá una preventa exclusiva para clientes BBVA los días 8 y 9 de abril.