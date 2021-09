Kalimba es acusado de no pagar manutención de su hijo

Athenas Escudero, ex pareja del cantante Kalimba, dijo que está lista para un acuerdo extrajudicial con el cantante

Kalimba ha sido acusado de no pagar la manutención de su hijo Mikha, de tres años, así lo dio a conocer en una entrevista para el programa “Hoy” su expareja Athenas Escudero.

De acuerdo con la madre del menor, el cantante la habría bloqueado de redes sociales para cortar cualquier comunicación con ella, por lo que no encuentra otra manera para comunicarse con el artista para pedirle el dinero que le corresponde pagar de la manutención del pequeño Mikha.

Según reveló Escudero, hace mucho tiempo que el cantante no ve a su hijo y pensaba no entrar en controversias, pero la situación llegó a un punto en donde no puede aguantar más.

“La verdad no quisiera dar una opinión, y menos frente a Mikha, cuidamos mucho lo que podemos decir del tema; es difícil, ya le afecta y más que ya lleva mucho tiempo sin verlo”, dijo Athenas.

Sin embargo, Athenas comentó que está dispuesta a llegar a un acuerdo con el ex integrante de OV7, a fin de que este caso no llegue ante las autoridades y se tenga que obligar legalmente a Kalimba cumplir con su obligación.

“Esperemos que no lleguemos a eso, espero que este tema no se haga más fuerte, porque no queremos llegar a ninguna demanda ni nada de esto, esperemos que agarre la onda y lleguemos a un acuerdo por el bien del niño”, afirmó.