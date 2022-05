Jura que no plagio tesis

La congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, descartó algún plagio en la elaboración de su tesis de licenciatura y afirmó que su trabajo es original.

Esto luego de que un programa periodístico señaló que la parlamentaria habría cometido plagio en sus tesis de licenciatura y maestría presentada en la Universidad César Vallejo en el año 2018.

“Mi tesis fue presentada con un acta donde yo recalco el trabajo realizado por mi persona es original y no es plagio“, destacó en RPP Noticias.

“Acá tiene que quedar clarísimo es que yo he presentado mi tesis primero y la he sustentado y no pueden decir que hubo copia de mi parte, de la otra persona pues… Si la tesis de ese señor es igual a la mía, que responda ese señor, como también tiene que responder la universidad o los asesores, porque la tesis de los alumnos pasan por sus manos y filtros que establecen“, agregó.