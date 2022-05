Acusan a ministros de impulsar Asamblea Constituyente

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se mostró en contra de la realización de los Consejo de ministros, pues aseguró que este evento es utilizado para hablar mal del Parlamento y promover la Asamblea Constituyente.

“Me he reunido hasta con diez alcaldes y todos, distritales y provinciales, incluyendo gobernadores regionales, y me han informado cómo ha sido la reunión descentralizada aquí en Huancavelica y entre ellos, sobre otras regiones”, comentó a una radio local.

“Me dicen lo que ya me habían dicho los congresistas de la región. No entran dirigentes, llevan portátiles, entra la gente que solo ellos quieren. No hay acuerdos ni compromisos, por eso es que no hay actas. Entiendo que solo hay una de once porque no hay compromisos y el Gabinete, el primer ministro solo se encargan de hablar de la Asamblea Constituyente y hablar mal del Congreso”, agregó.