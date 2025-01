Julio Rodríguez: «Él estará en libertad»

El letrado consideró que Boluarte Zegarra, podrá afrontar en libertad el proceso que se le sigue por el caso los “Waykis en la Sombra”.

El abogado penalista Julio Rodríguez, estimó que no existen elementos suficientes para una prisión preventiva con Nicanor Boluarte, luego de que el Poder Judicial declarara como improcedente dicha medida judicial contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte. Ante ello, señaló que, en nuestro país, se abusa mucho de esta figura.

«Somos un país que abusa de la prisión preventiva. El caso de (Nicanor) Boluarte es un caso del que yo personalmente opinaba que no existía los elementos para una prisión preventiva, pero eso no significa que sea inocente. Para un abogado es difícil defender un caso con el investigado fuera, pero eso no significa que la Corte no lo vaya a valorar positivamente«, indicó tras un programa de prensa.

Asimismo, Rodríguez, manifestó que, si bien Boluarte estará en libertad, las diligencias tienen que haber seguido aún cuando este se encontraba en la clandestinidad. «Él estará en libertad, es más, durante todo el tiempo en que ha estado prófugo de la justicia las diligencias tienen que haberse llevado con normalidad y con la presencia de su abogado, no es necesario que él esté”, agregó.

En tanto, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, declaró fundadas las apelaciones que fueron presentadas por las defensas de los investigados Nicanor Boluarte, Jorge Ortiz Marreros, Zenovia Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar y Noriel Chingay Salazar, con el fin de que los investigados por el caso “Waykis en la Sombra”, afronten el proceso en libertad.