Julio Campos: «El estado de emergencia No ha servido de nada»

Tras su entrevista, Julio Campos indicó que el paro de setenta y dos horas a iniciarse este miércoles, tiene las mismas exigencias para el Congreso y el Ejecutivo.

El dirigente de Transportistas, Julio Campos, mencionó que este miércoles diecisiete de noviembre serán setecientas empresas en Lima Metropolitana que acatarán el paro anunciado para el trece, catorce y quince de este mes.

«En estos momentos, en Lima Metropolitana, algo de 700 empresas de transporte formal e informal participarán. También mercados. ¿Exclusivamente quiénes van a parar? los más afectados, que son los choferes que realmente, hoy en día, nos están asesinando«, manifestó tras un programa local.

Asimismo, Campos aseguró que hace unas horas atrás, un bus de trasporte público fue baleado en la Panamericana Norte. En ese sentido, manifestó que esto demuestra que el estado de emergencia decretado por el Gobierno, no funcionó.

«(El estado de emergencia) No ha servido de nada porque siguen los asesinatos cada cuatro horas. No ha bajado, incrementó desde que entró en vigencia estas leyes pro crímenes. No hay una articulación entre los tres poderes del Estado para hacer una reforma, un sistema que de inmediato pueden articular ellos y puedan sancionar, dictar una cadena perpetua a estos delincuentes que hacen mucho daño a todos los gremios en general”, recalcó.

Sin embargo, Campos también reiteró que otros gremios como la CGTP, colectiveros, mototaxistas, entre otros, apoyarán la medida de este miércoles, aseverando que este paro se acatará en todo el Perú.

«Hemos hecho bajada de bases. Hemos ido desde Tumbes hasta Tacna y ellos han ratificado que se suman a esta jornada en defensa de la vida. Arequipa, Junín, Moquegua, Trujillo, Ica, Piura, Chimbote, Amazonas, Huánuco, Cerro de Pasco, Puno, Juliaca, Cusco«, indicó.