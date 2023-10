La ex pareja de Yiddá Eslava reconoció en sus perfiles de redes sociales que padece una condición médica que le causa lesiones graves en la piel de las manos

Antes de anunciar su separación de Yiddá Eslava, Julián Zucchi tomó por sorpresa a sus seguidores al revelar que sufre de una enfermedad que le causa heridas profundas en las palmas de las manos. Debido a esta condición médica, el productor de cine argentino ha optado por usar guantes al dormir junto a sus hijos.

A través de sus perfiles en redes sociales, el excompetidor de ‘Combate’ compartió un video en el que se encontraba descansando junto a uno de los hijos que tuvo con Yiddá Eslava. Aunque la intención de la publicación era mostrar la cercanía con su primogénito, los usuarios se enfocaron en sus manos y le preguntaron: “¿Por qué estás utilizando guantes?”. Julián Zucchi no evitó los comentarios y posteriormente publicó un segundo video, en el cual confesó por primera vez que padece una enfermedad autoinmune.

“Subí este video y me llegaron muchos comentarios, incluso comentarios que no quise poner porque fueron desagradables. La verdad por la que uso guantes es esta: tengo una enfermedad, un problema en la piel, es mi sistema inmune que ataca a la piel y me pasa esto. Tengo que usar una crema especial en la noche y ponerme guantes. No es un tema que me afecta, lo estoy tratando, estoy con varios tratamientos”, manifestó el exchico reality.

Más tarde, la ex pareja de Yiddá Eslava hizo un llamado a sus seguidores para que fueran más responsables en sus expresiones. Expresó: “A veces, hay preguntas que podemos hacer que las personas no compartan algo que podría estar causándoles dolor, y esto puede afectar sus emociones. Siempre debemos preguntar con respeto y considerar las posibles consecuencias en la otra persona”, reflexionó Zucchi.

¿Qué enfermedad tiene Yiddá Eslava?

Respecto a la enfermedad de Yiddá Eslava, en septiembre de 2021, preocupó a sus seguidores al publicar imágenes en las que se desmayaba en los brazos de Julián Zucchi. Ante las preguntas de los seguidores sobre su estado de salud, la actriz peruana reveló que sufre de una afección llamada migraña vestibular.

“Durante muchos años desde niña no supe que tenía, me mareaba mucho en los autos, y no podía girar, ya que me empezaba a sentirme mal. Luego de un desmayo decidí llegar a un diagnóstico, después de varios análisis, me enteré de que sufría de migraña vestibular. Llegar a un diagnóstico fue lo más importante, ya que no solo yo, sino que mi familia sabe qué hacer cuando me dan estos episodios”, explicó.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi se separaron

La noticia de la separación de Yiddá Eslava y Julián Zucchi ha dejado a sus seguidores en estado de incredulidad. Tras una relación de 11 años y dos hijos en común, la pareja decidió poner punto final a su historia de amor, que comenzó en el contexto de ‘Combate’ en 2012.

“Hemos tomado la decisión de separarnos como pareja, pero seguiremos siendo padres, amigos y socios para toda la vida”, anunció el exchico reality argentino en sus redes sociales, en compañía de Yiddá Eslava, quien añadió que la ruptura es lo “mejor para su familia” y que llevarán la “fiesta en paz” por bienestar de sus pequeños.

En respuesta a la noticia, algunas personas expresaron dudas acerca de la separación de la pareja y los acusaron de simular la ruptura como una estrategia para promocionar la tercera entrega de ‘Sí, mi amor 3’. Tanto Yiddá como Julián rechazaron la idea de utilizar su vida personal con fines publicitarios. El argentino afirmó en sus plataformas: “Esto no se trata de marketing ni es una broma”.