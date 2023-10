EsSalud: Se anuncia nuevo seguro universitario para el 2024

El Presidente ejecutivo anuncia que los receptores serán estudiantes tanto Lima como regiones

El presidente ejecutivo de EsSalud, César Linares, comunicó que el próximo año se llevará a cabo la introducción del Seguro Universitario, el cual brindará una atención médica equivalente a la proporcionada a los demás afiliados.

En una reunión laboral donde se presentaron los logros principales alcanzados durante su mandato, Linares comunicó que esta propuesta ha sido acogida positivamente por los rectores de diversas instituciones educativas superiores a nivel nacional, ya que beneficiará a estudiantes que carecen de los medios económicos para adquirir un seguro médico privado.

“Ya hemos conversado con el presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú, el rector de la Universidad Agraria, quien ha difundido la idea a la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a la Universidad Federico Villareal. Ha sido una iniciativa muy bien recibida por los rectores”, refirió.

El líder de EsSalud expresó su preocupación acerca de que, desafortunadamente, muchos jóvenes comienzan su educación universitaria sin contar con un seguro médico, ya que la cobertura del seguro de sus padres suele terminar cuando alcanzan la mayoría de edad.

Cuando se le preguntó acerca del presupuesto necesario para atender a esta nueva población asegurada, Linares señaló que no será tan considerable en comparación con la cantidad de atención y recursos destinados a personas de la tercera edad o con discapacidad.

“Vamos a plantear una reunión con todos los rectores, inclusive a nivel de provincia ya nos han llamado algunos rectores de Trujillo, Arequipa y Tarapoto, que hemos visitado la semana pasada. Están muy interesados en la implementación de este seguro”, comentó.

¿Dónde se podrán atender?

El jefe de EsSalud enfatizó que la iniciativa no dará lugar a una acumulación adicional de pacientes, ya que los estudiantes universitarios recibirán atención en sus propias instituciones educativas.

“Muchas universidades tienen clínicas, tienen infraestructura. EsSalud está planteando potenciar esas clínicas con nuestro personal, de modo que el universitario no tenga que venir a los hospitales para sus citas. Nosotros vamos a ir a donde ellos estén, en la universidad. Así, ellos aprovecharán en sacar su turno y nosotros los vamos a atender en los lugares donde ya existe infraestructura o local universitario”.

César Linares indicó que en los meses venideros se proporcionarán información detallada sobre las ventajas de este seguro recién establecido, así como el procedimiento para inscribirse. Su objetivo es que para el año 2024, todos los estudiantes universitarios que se inscriban estén cubiertos por el seguro.

“Ya estamos encaminados. La próxima semana tengo una reunión con la mayoría de rectores que estoy seguro aceptarán la propuesta. Siempre es bueno tener algo de respaldo (médico) porque a veces necesitamos una atención inmediata y el nivel de atención que necesitamos no lo pueda dar el Ministerio de Salud o no se puede tener la accesibilidad (demandada) porque los recursos no alcanzan”.

Enfermedades y tratamientos que cubrirá

Linares detalló que la cobertura para los universitarios será similar a los asegurados de EsSalud.

“A EsSalud no le va a demandar mucho gasto, salvo que (los universitarios) sufran un accidente o tengan una emergencia (…) Queremos plantear que sea una cobertura tal cual se da a un trabajador. Toda la cartera de lo que nosotros ofrecemos (a nuestros asegurados) va a estar dirigida hacia nuestros universitarios”.

A pesar de que aún se encuentran en proceso de evaluación los montos del seguro universitario, el CEO de EsSalud anticipó que serán más bajos en comparación con lo que ofrecen las instituciones de salud privadas.