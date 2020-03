Jubilados: “Vizcarra acuérdate de nosotros”

A raíz de la pandemia del coronavirus a nivel mundial y en el Perú, el Gobierno se ha dado cuenta de que los adultos mayores peruanos deben cobrar prioridad para brindarles, como Estado, calidad de vida; en ese sentido, los jubilados del Perú solicitaron al presidente Martín Vizcarra adoptar medidas a fin que puedan afrontar la crisis de la pandemia.

Presidente los tiene entre sus prioridades y pensionistas le piden sus aumentos o bonos para afrontar la crisis

En nuestras redes sociales una jubilada identificada como Lourdes, escribió su comentario que a la letra dice: “cómo es posible que los que tienen sueldos razonables les viene la ayuda de su CTS, y los jubilados que tenemos pensiones míseras no tenemos ningún bono por la cuarentena, todo lo contrario, dieron un cronograma de pagos que nos perjudica; también dijeron que a partir de marzo van aumentar las pensiones en forma importante, a la fecha no tenemos ninguna ayuda”.

Como se sabe, el presidente Martín Vizcarra, dijo que los jubilados son prioridad y que se harán todos los esfuerzos para que sean recompensados por los pagos injustos que han recibido por años.

Asimismo, El Premier Vicente Zeballos, precisó que las pensiones de los jubilados se revisarán anualmente a fin de dar los incrementos.

“Entendemos que nos encontramos en Estado de Emergencia por el coronavirus y apoyamos al Gobierno por las medidas que viene tomando a fin de salir de esta crisis. Sin embargo, le hacemos recordar que los jubilados formamos parte de los adultos mayores vulnerables, por tanto, estamos expuestos a diversas enfermedades que no podríamos afrontar porque lo que recibimos mensualmente es muy poco, tenemos pensiones que no se ajustan a la canasta básica familiar y no alcanza para nada”, coincidieron en señalar los jubilados.

Por tanto, solicitaron al presidente de la República acordarse de ellos y adelantar sus pagos, o brindarles un bono similar a los S/380 o decretar los reajustes prometidos, por ser de justicia.