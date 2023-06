Jubilados de AFP reciben menos de S/ 500

Dictamen de la reforma de pensiones plantea un sistema parecido para el SNP

Más de 10 mil jubilados afiliados a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) reciben menos de S/ 500 al mes como parte de su pensión.

Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), incluso alrededor de 2 mil pensionistas reciben menos de S/ 100 por concepto de pensión. Solo 12 mil jubilados tendrían una pensión de entre S/ 500 y S/ 600.

Pensiones en las AFP

El Sistema Privado de Pensiones trabaja con un sistema de cuentas individuales de capitalización (CIC); es decir, la pensión del jubilado depende del fondo acumulado ahorrado por el mismo durante su etapa laboral.

Italo Lezcano, presidente de la Asociación de Exaportantes a las AFP, ejemplificó:

“Si tú has tenido un sueldo durante 25 años arriba de los S/3.000, vas a tener un 40% de tu pensión cuando te jubiles, pero no toda la gente tiene el privilegio de ganar ese monto. Entonces, hay peruanos que ganan S/1.250 y les descuentan el AFP. El fondo es de acuerdo a lo que has aportado y hay pensiones de S/100 o S/200. Es increíble”.

Lamentablemente, en el Perú no existe una pensión mínima en el SPP. Por ello, si una persona tiene ingresos bajos y realiza pocos aportes, el monto de pensión sería mínimo.

Pensiones en la ONP

La pensión mínima es de S/ 500 en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) solo si el afiliado logró aportar durante 20 años.

Este sistema de pensiones resulta beneficioso para aquellos con ingresos bajos, puesto que tendrían garantizada una pensión en el futuro. Por el contrario, si tu salario es alto, esta opción no resulta la más conveniente.

Por ejemplo, si una persona percibe un suelto mínimo y aporta durante 20 años a la AFP, recibiría una pensión de S/ 200. Sin embargo, si la misma persona aporta a la ONP, trendría S/ 500 de pensión asegurada.

El SNP también te brinda la opción de optar por una pensión proporcional de S/350 si lograste aportar durante 15 años o de S/ 250 si el aporte se realiza durante 10 años como mínimo.

Crítica al SPP

La ampliación de la cobertura previsional ha sido solicitada por muchos representantes en nuestro país. Al respecto, Ítalo Lezcano señaló:

“Las AFP siempre se han dedicado a descontar al trabajador formal. Todos los meses reciben de ese 30% que son las personas que están en planilla, nunca se han preocupado durante los últimos 30 años de hacer una conciencia de previsión social al carpintero, jardinero, cobrador de micro, taxista. Debe crear productos financieros para jalar a esas personas”.

Alrededor de 4 mil jubilados reciben una pensión de S/2 000 producto de un alto fondo previsional acumulado. Esto visibiliza la brecha social presente en el sistema de pensiones peruano.

Leer también: [Nuevo retiro de AFP generaría salida de 25 mil millones de soles]