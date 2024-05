Juan Reynoso habló tras su salida de la selección peruana

Luego de resolver su contrato con la Federación Peruana de Fútbol, Jorge Fossati se convirtió en el nuevo de DT de Perú

Juan Reynoso, exdirector técnico de la selección peruana, habló sobre su salida en una entrevista para los medios mexicanos, donde reveló las complicaciones de dirigir el recambio generacional en el equipo.

Además, mencionó que, a pesar de las previsiones optimistas, la realidad demostró que varios jugadores clave no podían mantener el nivel debido a lesiones o bajo rendimiento antes de los primeros partidos de las Eliminatorias.

Lee también:

“Uno visualizaba y pensaba que todos estábamos de acuerdo, que no iba a ser fácil esta transición por el famoso recambio generacional… La realidad marcó que no, incluso antes del primer partido de Eliminatoria, dos o tres de los importantes no estaban por lesión o por bajón de juego. Esa parte, en el fútbol mundial, no solo en Perú, si no hay resultados, no hay continuidad”, comentó Reynoso.

Juan Reynoso critica bases del fútbol peruano

Además, Reynoso criticó la estructura del fútbol peruano, sugiriendo que hay muchas áreas que necesitan mejoras urgentes, pero que no recibieron la atención adecuada por parte de los directivos.

Esto, combinado con la falta de resultados positivos, llevó a su salida. “Hay muchas cosas en la estructura del fútbol peruano que hay por revertir y mejorar, pero no se le prestó atención”, añadió.

Respecto a su salida, Reynoso negó las versiones que decían que exigía el pago completo de su contrato para dejar su puesto, afirmando que rechazó ofertas de equipos importantes en la liga mexicana para mantenerse con la selección. “No se respetó el proceso y no se respetó que nosotros fuimos consecuentes en varias situaciones que se habían anticipado… Incluso tuvimos chances de regresar a la liga mexicana en equipos importantes. Dijimos que no porque confiábamos en el proyecto”, explicó.

“Sí confiaba que podía lograr resultados. Hay talento, pero hace falta trabajo, darle más oportunidades y herramientas a los jugadores”, concluyó.