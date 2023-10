Juan Reynoso ante críticas: “No se clasifica jugando bonito”

El entrenador de la selección peruana respondió a las fuertes críticas que enfrentó después de sufrir su segunda derrota consecutiva en las Eliminatorias

Perú tuvo un desempeño decepcionante frente a Chile y sufrió una derrota por 2-0 en la tercera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Tras el partido contra el equipo chileno, el entrenador Juan Reynoso habló en una conferencia de prensa para abordar las críticas relacionadas con el rendimiento de sus jugadores.

¿Qué dijo Reynoso después del partido contra Chile?

“Que el golpe de hoy nos sirva para lo que viene. No se clasifica jugando bonito, se clasifica jugando bien. Y para hacerlo, debemos ser un equipo camaleónico que nos adaptemos a varias circunstancias y, hoy, es parte, no me gustó”, manifestó en conferencia de prensa.

Además, el entrenador nacional asumió la responsabilidad por la derrota en el enfrentamiento clásico del Pacífico y afirmó que deben concentrarse en el próximo partido contra Argentina, que cuenta con la participación de Lionel Messi, y que se jugará en Lima.

“No me interesa repartir culpas, me interesa más que los jugadores estén convencidos. Hoy es un día muy triste para todos porque esperábamos otro partido y no lo interpretamos como lo esperábamos. Acá el responsable soy yo y no tengo ningún problema en aceptarlo y poner el pecho. Seguro hoy será una noche compleja, pero hay que pensar en Argentina cuando amanezca mañana”, agregó.

Juan Reynoso sobre el partido contra Argentina

“Espero otro equipo, competitivo, muy cercano a lo que hicimos contra Brasil, que siento que ese es el nivel del equipo y que el golpe de hoy sirva para lo que viene”, indicó el ‘Cabezón’ sobre el cotejo ante la Albiceleste de Lionel Messi.

Próximo partido de la selección

El partido entre Perú y Argentina, correspondiente a la cuarta fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026, se llevará a cabo el próximo martes 17 de octubre, con inicio a las 9:00 p. m. (hora peruana).

Te puede interesar:

Tabla de posiciones: Eliminatorias 2026

La selección peruana sufrió su segunda derrota en las Eliminatorias 2026 y se encuentra en la posición más baja de la clasificación.

Recuerda:

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/ Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él. Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes. Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”. Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página. Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.