Juan Carlos Oblitas reveló por qué no saludó a Ricardo Gareca

El reencuentro entre Ricardo Gareca y la selección peruana en el partido contra Chile el pasado viernes 21 de junio, por la fecha 1 del Grupo A de la Copa América 2024, ha generado diversos comentarios. Al finalizar el partido, varios jugadores peruanos, incluyendo a Christian Cueva, Pedro Gallese, Miguel Araujo, Wilder Cartagena, Edison Flores y Gianluca Lapadula, fueron al vestuario chileno para saludar a su exentrenador. Esto demostró el aprecio y agradecimiento que aún le tienen, a pesar de que ahora es un rival directo.

Sin embargo, no todos los miembros de la delegación peruana tuvieron este gesto con Gareca. Juan Carlos Oblitas, quien fue uno de sus más cercanos colaboradores en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), no se acercó a saludarlo. Oblitas explicó en una rueda de prensa en Kansas que no lo hizo porque vio el segundo tiempo en el vestuario y, cuando salió, Gareca ya se había ido.

Oblitas expresó que enfrentarse a Gareca fue especial y agradeció los 8 años que el argentino estuvo en Perú. Sin embargo, dejó claro que ahora es un rival más a vencer:

“Había un morbo, gracias a Dios ya terminó ese partido. Ahora lo enfrentaremos en Lima. El que no esté agradecido por lo que ha hecho Ricardo en nuestro fútbol en los últimos años es mezquino. Yo particularmente estoy muy agradecido con él, lo estimo mucho, hemos pasado muchos momentos juntos, buenos y malos momentos. Pero él ahora está en la otra vereda, en un rival directo. No nuestro enemigo, nuestro rival”, comentó.

Oblitas también bromeó sobre la nueva indumentaria de Gareca, “Como le decía a Bonillo y a Santín, porque no tuve la opción de hablar con Ricardo, ese buzo le queda feo”, añadió.

Análisis del Partido Perú vs Chile

Oblitas analizó el empate 0-0 entre Perú y Chile, destacando el buen desempeño de Sergio Peña y la mejora del equipo en la segunda mitad. Oblitas pidió paciencia con el mediocampo del equipo, recordando que es completamente nuevo debido a la ausencia de jugadores importantes como Renato Tapia y Yoshimar Yotún.

