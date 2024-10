Juan Carlos Oblitas reafirma respaldo a Jorge Fossati como técnico de Perú en Eliminatorias 2026

Juan Carlos Oblitas confirma que Jorge Fossati continuará como técnico de la selección peruana, incluso si pierde los duelos ante Uruguay y Brasil en las Eliminatorias 2026.



La selección peruana se prepara para enfrentar a Uruguay y Brasil en dos importantes partidos de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 . Estos encuentros serán cruciales para Perú, que está en el fondo de la tabla. Ante esta presión, Juan Carlos Oblitas ha reafirmado su apoyo a Jorge Fossati , asegurando que el técnico seguirá en su puesto “pase lo que pase” en los próximos enfrentamientos.

Apoyo total a Fossati

Consultado por RPP sobre el futuro de Fossati, Oblitas dejó clara su postura frente a la permanencia del entrenador. A pesar de que la Blanquirroja está lejos de los puestos de clasificación, el directivo expresó su respaldo absoluto. “La confianza en Jorge Fossati es total. Desde mi punto de vista no va a cambiar. No ha pasado por mi cabeza cortar el proceso. Vamos a pelear hasta el final”, indicó el ‘Ciego’. Además, añadió que el partido contra Uruguay será “un momento de quietud”, reconociendo la importancia del duelo.

Un desafío clave en las Eliminatorias

La selección peruana suma apenas tres puntos y está en una situación complicada, lo que ha generado dudas entre los aficionados. Sin embargo, Oblitas dejó claro que no se tomarán decisiones apresuradas, independientemente del resultado contra Uruguay y Brasil. Recordemos que antes de la llegada de Fossati, Juan Máximo Reynoso se dirigió a Perú, pero se marchó después de conseguir solo un punto en seis jornadas.

Objetivo: Mundial 2026

Aunque los resultados no lo acompañan, Fossati tiene la tranquilidad de que no será despedido tras los próximos partidos. Perú necesita una victoria en el Estadio Nacional contra un Uruguay que llega con varias bajas. Si la Blanquirroja no logra sumar puntos, sus posibilidades de clasificación al Mundial de 2026 se complicarán, a pesar de que seis equipos sudamericanos se clasifican directamente y el séptimo tiene opción de repechaje.