Alexa Samamé reaparece animando show en discoteca

La joven modelo afirmó hace unos días que mantuvo un vínculo casual con Christian Domínguez

Alexa Samamé, protagonista de una entrevista explosiva en ‘Magaly TV, la firme’, ha vuelto a captar la atención del público tras confirmar su romance con Christian Domínguez mientras este mantenía una relación con Pamela Franco. Además, se reveló que el cantante también tenía un affaire paralelo con Mary Moncada, la figura central del polémico ampay.

Sin embargo, lejos de esconderse, Alexa ha decidido retomar su lugar en la escena pública de manera impactante. Recientemente, fue la invitada de honor en la conducción de un evento en una discoteca en Pucallpa. Lo sorprendente fue que el establecimiento estaba decorado con temática relacionada a Christian Domínguez, incluyendo una imagen de cartón a tamaño real del artista.

En medio de este revuelo, Christian Domínguez ha corroborado la veracidad de las declaraciones de Samamé, reconociendo que solían encontrarse en Chiclayo durante las giras con la Gran Orquesta. Incluso compartían tiempo juntos, llegando a subirla al bus del grupo.

Ante las críticas y cuestionamientos, Alexa ha expresado arrepentimiento por su relación con Domínguez, pero ha dejado claro que no buscaba fama al revelar la verdad. “Yo reconozco que me equivoqué y estoy aquí para pedir disculpas. Si hubiera querido fama u otra cosa, hubiese hablado con ustedes o con otros programas que me llamaron”, afirmó la joven.