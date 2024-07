José Velásquez critica a Paolo Guerrero y su actitud hacia ‘Chicho’ Salas

El ídolo destacado del club blanquiazul calificó de “mala crianza” la actitud del ‘Depredador’ hacia ‘Chicho’ Salas al negarse a disputar un partido de la Liga 1.

Alianza Lima no descarta la incorporación de Paolo Guerrero, siempre que el delantero pueda desvincularse de César Vallejo. Dirigentes e hinchas del club no estarían en contra de su fichaje para el Torneo Clausura. Sin embargo, el histórico José Velásquez tiene dudas sobre esta posible llegada.

El ‘Patrón’ cuestiona la consistencia de Guerrero, quien no ha logrado consolidarse en su equipo actual. El exmediocampista también criticó la actitud de Guerrero por desobedecer las órdenes del entrenador ‘Chicho’ Salas.

Comentarios de José Velásquez sobre Guerrero

José Velásquez expresó su opinión sobre la posible llegada de Guerrero a Alianza Lima. En declaraciones al canal de Juan Carlos Esteves, Velásquez comentó:

“No sé realmente, recién me entero de que quiere jugar en Alianza Lima, (pero) sería fatal que lo contraten si no ha podido desarrollarse en el equipo anterior. No está (para Alianza) para nada”

Además, criticó la actitud de Guerrero, cuestionando la veracidad de su lesión y sugiriendo que el delantero ha recibido un trato excesivamente favorable.

“Es una mala crianza de parte de él. Supuestamente está lesionado y sigue entrenando, corriendo. ¿Qué lesión es esa? No existe, realmente no existe. Se agrandan mucho cuando hablan de un jugador. Se siente lo máximo, lo cual no es así. Se le da mucha importancia porque, pienso yo, no hay otro igual que él”, mencionó.

Requisitos para el fichaje de Paolo Guerrero

Para unirse a Alianza Lima, Paolo Guerrero debe evitar jugar para otro club de la Liga 1 durante el Torneo Clausura. Por ello, ha intentado no participar en la primera fecha. Además, necesita llegar a un acuerdo económico para resolver su contrato con César Vallejo.

El periodista Mauricio Loret de Mola informó que Guerrero estaría dispuesto a hacer sacrificios económicos para lograr la rescisión. Sin embargo, César Vallejo intentará minimizar las pérdidas financieras derivadas de la salida del atacante.

Postura de Alianza Lima sobre el fichaje de Guerrero

Aunque Alianza Lima muestra interés en Guerrero, la dirigencia mantiene una postura cautelosa. Rafael Medina, administrador del club, declaró a RPP: “Alianza es muy meticuloso y respetuoso con los contratos vigentes. Debemos cumplir con todas las obligaciones contractuales, tanto con Guerrero como con cualquier otro jugador”.