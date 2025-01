José Peláez deja la conducción de El Gran Chef

En esta nueva temporada de verano, padres e hijos trabajarán juntos en la cocina mientras enfrentan divertidos y desafiantes retos.

José Peláez, se aleja momentáneamente de las cámaras para disfrutar de su reciente paternidad. El reconocido presentador ha dado la bienvenida a su hijo recién nacido, y por ello, se tomará un descanso para dedicarse a su nueva faceta de padre.

El reemplazo de Peláez es Armando Machuca que asumirá la conducción del reality, con la difícil tarea de mantener la energía y la demanda que el programa está acostumbrado de brindas a sus televidentes. Este anuncio se dio el pasado martes en un adelanto de la próxima temporada del programa de Latina y se pudo observar un cambio de conductor de la manera más divertida.

Peláez le expresó su confianza en que él sería el indicado para llevar las riendas del programa. “Tú conoces esta cocina y no hay nadie mejor que tú para esta misión… ¿estás listo?”, se le escucha decir a Peláez en el avance de Latina, quien, a su vez, le recordó a Machuca que, además de las habilidades culinarias, necesitaba ser divertido, ordenado, energético, ocurrente y lo más importante, saber hacer de “pericotito”.

José Peláez no ocultó su emoción por el nuevo capítulo en su vida como padre. “Ahora sí, mi hermano, me voy con mi pericotito, tú te quedas con 12″, bromeó, dejando claro que este es un descanso muy esperado para él, aunque no sin antes expresar su apoyo a su compañero en la conducción.

La nueva temporada del El Gran Chef Famosos edición de verano promete ser especial ya que los famosos estarán acompañados con sus hijos en la nueva edición denominada como “Pericotitos”, que acompañar en la cocina a los artistas.

En un tono cercano y lleno de humor, los padres tendrán que enseñar y colaborar con sus hijos, generando situaciones tanto divertidas como entrañables. Este formato permitirá la interacción familiar de las estrellas y sus pequeños.