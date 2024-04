Jorge Milla “Hay fonavistas que cobrarán más de S/20 mil”

Jorge Milla de la comisión Ad Hoc revela montos reales que se están pagando en REINTEGRO N°1

El grupo de REINTEGRO N°1 Fonavi se inició el jueves 25 de abril con un padrón de más de 153 mil beneficiarios mayores de 80 años. Jorge Milla vocero y miembro de la comisión Ad Hoc dio detalles de cómo se va llevando el proceso, el mismo que se prioriza en función a devolver el total de las aportaciones.

Además, Milla reconoció que así como habrá montos ínfimos e insuficientes a cobrar, así como buenas cifras en beneficiarios que sobrepasan los 20 mil soles. El representante fonavista exhortó una vez más al Poder Ejecutivo a cumplir con su deuda y abone los casi 3.300 millones que necesita la comisión Ad Hoc para acelerar el proceso de devolución.

CÁLCULOS ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN AD HOC

“Hay un padrón de 1 millón 85 mil fonavistas que cobraron un adelanto en grupos anteriores, entre 40 a 1.999 soles, el Tribunal Constitucional estableció que eso no era correcto porque se tiene que devolver el total de las aportaciones. Entonces, lo que hemos hecho ahora en la comisión Ad Hoc es empezar el proceso de la devolución del total de las aportaciones.

En algunos casos no es posible, pues por la falta de información hemos generado una fórmula que máximo sale 6.680 soles si es que no tenemos las boletas. Eso básicamente bajo la información que viene de la SBS, la ONP o los propios fonavistas que traen en la información, entonces ahí se ve cuándo inició su trabajo el fonavista y cuándo terminó, se genera una formulita que sale como máximo 6.680, pero si el empleador o el fonavista acerca información de aportaciones, se hace el cálculo. Si el cálculo, en base a la tasa interés legal supera ese monto, se le tiene que dar, pero si el cálculo determina que es menor, la ley dice que el fonavista ya no devuelve”.

HAY FONAVISTAS QUE COBRARÁN MÁS DE 20 MIL SOLES

“Tal es así que en este grupo va haber personas que van a cobrar ente 6.680 a 10.000 soles, también fonavistas que van a cobrar de 10 a 20 mil y hay otros que van a cobrar más de 20 mil soles dado que el empleador ha alcanzado información de aportes monetarios.

También hay fonavistas que han guardado información y lo han acercado a la secretaria técnica, entonces se considera. También hay situaciones tristes, difíciles, que van a cobrar montos muy pequeños y en eso hay una responsabilidad total del Tribunal Constitucional, porque el Congreso con mucho tino había establecido que el proceso de actualización tenía que ser con el índice de precio al consumidor, para recuperar el poder adquisitivo.

Son aportaciones en monedas que ya no existen, el antiguo sol de oro, los intis; ahí lo correcto era recuperar el poder adquisitivo, entonces el TC sin hacer una consulta a los especialistas, por ejemplo el Colegio de Contadores, el Colegio de Economistas, simplemente decidió sin mayor análisis que se aplique la tasa de interés legal. Todas esa aportaciones del 80 al 90, si somos estrictos, se volvería 0, entonces ahí nosotros hemos generado una formulita que le da algo, y definitivamente hay casos muy duros que van a tener montos muy pequeños”.

PAGOS EN JUNIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE ADEMÁS DEL GRUPO 21

“Hemos empezado con lo más fácil, ya lo que estaba identificado producto que fueron parte de los grupos anteriores, la secretaria técnica está preparando un grupo grande de personas que nunca cobraron que lo llamaremos el grupo 21 que probablemente esté en agosto o septiembre.

A la fecha son fonavistas que nunca cobraron, y por otro lado también estamos trabajando, a través del Congreso para hacer la presión correspondiente porque hay 338 mil fonavistas que están en cuestión de espera.

Se hicieron obras de saneamiento, obras de electrificación, recibieron préstamos del Banco de Materiales y que ellos ya cancelaron, se acercó una fonavista, que EMAPE Cañete le ha instalado el agua recién en marzo. Ella ha tenido que pagar 1.500 soles.

Cuál es el beneficio si recién en marzo de este año goza de agua su casa, y para que goce de agua su casa ha tenido que pagar 1.500 soles, ¿Cuál es el beneficio del Fonavi sobre esta persona? Es definitivamente algo incorrecto, va contra la Constitución, porque esta consagra el derecho de propiedad privada, y el Fonavi es derecho de propiedad privada, entonces esos 338 mil fomavistas tiene que ser incorporados rápidamente al proceso.

Eso va significar un desembolso de 600 a 700 millones que no es mucho, no es nada a los 42 mil millones que debería desembolsar el Ejecutivo que es propio de su informe de ellos. No es que lo diga yo, digan los dirigentes, o lo diga un tercero, es el propio MEF que ha dicho que la recaudación Fonavi actualizada llega a 42 mil millones.

Entonces que hoy, para enfrentar este proceso de manera más rápida, el Ejecutivo tenga que destinar menos de 3 mil millones es nada a los 42 mil millones”.

EJECUTIVO NO HA ABONADO UN SOL HASTA LA FECHA

“En la medida que el Ejecutivo tome conciencia de la situación, esto se va acelerar porque hoy vamos a tener grupos que, en cada 2 meses, vamos a empezar hacer grupos grandes como este de 153 mil. Y el grupo que viene a fines de junio, agosto, es mucho más grande, pero todo esto se da ́porque no tenemos los recursos completos.

Del Ejecutivo hay transferidos 500 millones como empleador que debió aportar, el propio Gobierno lo actualizo y dijo, ‘es 80 millones y actualizado es 500 millones, lo pago en 2 años’, más las recuperaciones que ha venido haciendo la secretaría técnica a prestatarios del Banco de Materiales, empresas de saneamiento, empresas de electrificación, y los intereses que ha ido generando este dinero que representa más de 2.400 millones de soles.

El poder Ejecutivo no ha puesto ni un sol, a la fecha no ha puesto ni un sol y eso es lo que retrasa el proceso”

1.500 MILLONES PROGRAMADOS PARA PAGOS ESTE 2024

“El tema que tiene que considerar el ministro de Economía es que estamos en una recesión terrible, las pensiones de 400 soles no alcanzan para nada, en una semana la gente ya no tiene para comer.

Entonces, ingresar este dinero al mercado interno va a reactivar la economía, estimamos que este año destinaremos, mil, mil quinientos millones, pero si el Ejecutivo paga lo que debe, imagine que este año se inserten 3 mil millones para el consumo interno, el fonavista no se va ir a pasear al extranjero, ese dinero, lo va utilizar en su comida, en su alimentación”.

CERAD ESTARÁ LISTO EN 15 DÍAS

“De aquí a dos semanas se va a publicar en la página web de la secretaría técnica el CERAD para el que el fonavista coteje si es correcto lo que le están pagando, eso es muy importante porque de repente la información no llegó completa, entonces hay un faltante, eso es muy importante porque de grupos anteriores ni el 10% de los fonavistas imprime su CERAD, cobran y se va, entonces hay que ver si tiene más por cobrar”.

