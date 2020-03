John Kelvin atrapado en Italia

El cantante de cumbia John Kelvin viajó a Italia para realizar unos conciertos, posteriormente se trasladaría a España para continuar con las presentaciones; sin embargo, se ha quedado varado en Italia y si intenta salir del país podría pasar 3 meses en la cárcel además de pagar una multa de 200 euros, todo esto se debe a la rápida expansión del coronavirus y la medida de cuarentena que dispuso el país italiano.

Pese a que su vuelo estaba programado para la media noche rumbo a España, el estado italiano decidió cancelar los vuelos

El cantante se comunicó con el programa “América Hoy”, se mostró preocupado por el escenario que se vive en Italia, resaltó que pese a que el país se encuentra en cuarentena las personas transitan con normalidad. “Estoy muy preocupado con la situación que se vive acá en Italia”, expresó.

John Kelvin contó que a pesar de que ha buscado varias formas de salir de Italia para cumplir con los shows que tiene programados en España no lo ha conseguido, pues el Gobierno italiano ha tomado la medida de sancionar a las personas que intenten salir del país.

“La Policía está trabajando 24 horas, veo bastante policías moviéndose por todos los lugares. Lo que me preocupa es que yo tenía pensado ir a España, pero en las fronteras no se puede salir porque hay una penalidad de 200 euros, y no solo eso, también puedes ir a la cárcel tres meses”, finalizó.

Cabe mencionar que John Kelvin no es el único artista peruano que se encuentra en Europa sino también el cantante de cumbia Leonard León