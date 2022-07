Johanna San Miguel le pone el parche a sujeto que la insultó

La conductora de “Esto es guerra” realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales, sin imaginar que sería insultada por un sujeto. Cómo era de esperarse, Johana San Miguel no se quedó callada y le respondió, fuerte y claro al hombre que la insultó.

Leer también [Sheyla Rojas “parece Michael Jackson”]

“Así la debes tener… Me interesa un pepino, es un cobarde, es un estúpido, un poco hombre. Qué vergüenza debe tener su mamá, me muero si soy su vieja, qué roche, pone pu**. Le digo entra, no acepta, se va corriendo”, dijo indignada.