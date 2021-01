Joe Biden toma posesión como 46º presidente de EE.UU.

Joe Biden tomó posesión del cargo como 46º presidente de Estados Unidos este último 20 de enero, poniendo fin a una de las transiciones políticas más dramáticas en la historia del país.

Buscará acabar con la triple crisis que atraviesa EE.UU., sanitaria, económica y social

El experimentado líder demócrata juró su cargo a las puertas de un Capitolio que, hace tan solo dos semanas, fue asaltado violentamente por una turba de seguidores pro-Trump.

El nuevo presidente tiene un objetivo titánico ante sí: acabar con la triple crisis que atraviesa EE.UU., sanitaria, económica y social. Aquí te damos todos los detalles de este día histórico:

Frente al Capitolio, Joe Biden tomó posesión del cargo como 46º presidente de EE.UU. poco antes de las 17:00 GMT

La vicepresidenta electa Kamala Harris juró el cargo junto a él: la primera mujer en ocupar este importante puesto en el gobierno

Biden y Harris comenzaron la jornada con una misa en la Catedral St Matthew de Washington

Alrededor de 25.000 miembros de la Guardia Nacional fueron desplegadas para la ceremonia en la capital después del asalto al Capitolio, que dejó 5 muertos

Donald Trump y su esposa, Melania, abandonaron la Casa Blanca por última vez a primera hora de la mañana

“Volveremos de alguna manera”, dijo Trump al despedirse en su último discurso como mandatario

Trump no asistió a la investidura de su sucesor, el cuarto presidente en la historia del país en no hacerlo

El ya exvicepresidente republicano Mike Pence, en cambio, sí asistió

Lady Gaga, Jennifer López y Garth Brooks actuaron durante la ceremonia, la primera de ellas entonando el himno nacional

El líder demócrata juró el cargo a las puertas del Capitolio ante un público limitado y en una ceremonia insólita, en un Washington fortificado. “Este el día de Estados Unidos. Es el día de la democracia. Un día para la historia y la esperanza”, dijo Biden en su primer discurso como presidente.

“Hemos aprendido que la democracia es valiosa. La democracia es frágil y en este momento, amigos, la democracia ha prevalecido”, destacó con el Capitolio de fondo y el reciente recuerdo del ataque.

Su primera intervención estuvo marcada por un firme llamamiento a la unidad, a superar las diferencias políticas y tener “respeto” los unos por los otros, ante la grave crispación política y división social.

LOS OBJETIVOS

“¿Cuáles son los objetivos comunes de todos los estadounidenses? Oportunidades, seguridad, libertad, dignidad, respeto, honor, y sí, la verdad”, enumeró, recibiendo el aplauso del público.

Estados Unidos debe acabar con esta “guerra incivil” que enfrenta a rojos y azules, dijo Biden, en referencia a republicanos y demócratas. “La respuesta no es retraerse, desconfiar de aquellos que no se parecen a uno mismo o que no rezan como uno lo hace, o no tienen la misma fuente de noticias”.

Hablando de los desafíos que su gobierno enfrentará, como la pandemia de coronavirus o el ascenso del “supremacismo blanco”, Biden aseguró que “confrontará y derrotará” cada obstáculo.

Como hiciera en campaña, el mandatario insistió en la necesidad de “curar el alma del futuro” de la nación, pero consideró que conseguirlo “requiere de mucho más que palabras”: “Requiere la más esquiva de todas las cosas en democracia: unidad”.

También dedicó unas palabras a la crisis del coronavirus, que se “ha llevado las mismas vidas [en EE.UU.] en un año que las que perdió el país en la Segunda Guerra Mundial”.

Biden asumió el cargo después de que lo hiciera su vicepresidenta Kamala Harris, la primera mujer en ocupar ese puesto, y a la que dedicó también unas palabras en su discurso de investidura.

LA CEREMONIA

Las ceremonias de investidura de presidentes en Estados Unidos suelen ser una jornada de festividades, pero esta es muy diferente. Un gran dispositivo de seguridad fue desplegado en Washington después del asalto al Capitolio y la explanada del National Mall, donde habitualmente se concentran miles de personas para este evento, fue cerrada al público en esta ocasión. Jennifer López y Lady Gaga sorprendieron al cantar en la ceremonia.

En su lugar, fue decorada con banderas en recuerdo a la gente que no puede asistir, por cuestiones de seguridad o las restricciones por la pandemia.

En esta ocasión, solo se proporcionaron unas 1.000 entradas a la ceremonia, en lugar de las decenas de miles que habitualmente suelen distribuirse.

Entre los destacados invitados, se encontraban los expresidentes Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama; George W. Bush y Laura Bush, y Bill y Hillary Clinton.

Diversos asistentes vistieron de lila, incluida la vicepresidenta Kamala Harris, un color visto en Estados Unidos como un símbolo de bipartidismo: una combinación del azul demócrata y el rojo republicano.