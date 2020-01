Jimmy Santi le revela terrible verdad a Beto Ortiz

El cantante Jimmy Santi apareció nuevamente en la televisión, esta vez para relatar pasajes de su vida íntima nunca antes contada. Él se sentará en el sillón rojo del programa de Beto Ortiz para revelar toda su verdad.

En “El Valor de la Verdad” confesó que se puso pistola en la boca para acabar con su vida

Dijo que muchas veces pensó en acabar con su vida. “He tenido la pistola acá (señalando su sien) o acá (en referencia a su boca)”, contó. “Eso somos, payasos de la vida que nacemos para divertir y ser abusados”, finalizó el cantante.

Una de las tantas interrogantes fue si odiaba su famoso seudónimo “Chin Chin”, a lo que el artista respondió: “Habla Chin Chin. En un programa de televisión. ¡No me jodan! Ya me tienen harto con el Chin Chin”, exclamó.

Asimismo, se le consultó sobre si uno de sus mayores temores era envejecer; ante esto, Jimmy esquivó la pregunta y dijo que cantará hasta el último día porque no quiere que la gente lo critique: “Cantaré hasta que tenga voz, porque no quiero que digan qué pena, no canta ni mier…”, se le escucha decir.

Por otro lado, le preguntaron si le molestaba que le digan “maricón”, a lo cual, Jimmy Santi narró uno de los episodios que le tocó vivir. “Estaba sentado y siento que dicen ‘sao’ me acerqué y dije. ‘Muchacho yo no vengo a buscar problemas’, pero uno de ellos dice cállate ‘rosquete de mi…..’, manifestó.