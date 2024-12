Jesús Poma: «Es un familiar, así la presentó»

Jesús Poma, defensa legal del suboficial Félix Montalvo, precisó que su patrocinado le afirmó a la Fiscalía que la mandataria autorizó que terceras personas viajaran con ella en el auto presidencial.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, permitió que una mujer de treinta años de edad subiera al vehículo oficial para llegar juntas al condominio Mikonos en Asia en febrero de este año; dicha información fue detallada por el abogado Jesús Poma.

Ante ello, Poma confirmó lo mencionado por su Félix Montalvo ante la Fiscalía, señalando además que aún no se tiene identificada a dicha persona. «Es un familiar, así la presentó y más no se puede cuestionar porque es solo un conductor, basta la palabra de la presidenta para que se autorice quién sube al ‘Cofre’. No está entre sus competencias cuestionar quién sube o no… la mandataria tiene esa potestad de autorizar y no es la primera vez que la presidenta autorizaba subir a una tercera persona al ‘cofre«, precisó tras un programa local.

En esa misma línea, Poma también precisó que el suboficial Montalvo, comentó que cuando llegaron cenca del kilómetro 108 de la Panamericana Sur, Dina Boluarte, ordenó que se reduzca al mínimo su comitiva de seguridad antes de ingresar al condominio Mikonos.

«Llegando al kilómetro 108 la presidenta dice que se “baje el perfil”, que en términos coloquiales es que se reduzca la comitiva de seguridad del dignatario al mínimo porque se van a tratar temas de interés privado. Es entonces que queda el “cofre” y un vehículo seguidor más hasta dirigirse a la puerta del condominio”, precisó.

Sin embargo, Poma explicó que, además de los dos vehículos había un tercer auto de procedencia civil, que sería de los familiares de Dina Boluarte. No obstante, remarcó que su cliente no tenía potestad de cuestionar las acciones de la mandataria.