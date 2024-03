Jefferson Farfán encantado con Sonne

Sonne regresó a Dinamarca para unirse a los entrenamientos

El esperado debut de Oliver Sonne con la selección peruana en los recientes amistosos contra Nicaragua y República Dominicana no pasó desapercibido para nadie, y mucho menos para Jefferson Farfán, quien elogió el desempeño del joven jugador nacido en Dinamarca.

En su programa de Youtube “Enfocados”, la ‘Foquita’ compartió sus impresiones sobre Sonne, destacando su habilidad en el campo y pidiendo más minutos para él. Farfán alabó el estilo de juego del futbolista de Silkeborg IF, describiéndolo como alguien con un toque europeo y un control dirigido excepcional.

“Me gustaría verlo más. En los partidos que ha jugado, su perfil me gusta. Tiene el toque europeo, eso no es para cualquiera. El control dirigido no lo tiene cualquiera”, expresó Farfán durante su entrevista.

Además, Yoshimar Yotún, quien compartió vestuario con Sonne durante sus primeras convocatorias por las Eliminatorias Sudamericanas 2026, reveló detalles sobre la adaptación del jugador danés al equipo. Aunque inicialmente tenía dificultades con el idioma español, Yotún señaló que Sonne se estaba esforzando por integrarse y aprender.

En una anécdota divertida, Yotún contó cómo intentó incluir a Sonne en su grupo durante una concentración del equipo nacional, pero el jugador prefirió quedarse con sus compañeros que hablaban su idioma. A pesar de las diferencias lingüísticas, Sonne está demostrando ser un valioso activo para la selección peruana.

Después de su breve paso por Perú, Sonne regresó a Dinamarca para unirse a los entrenamientos de Silkeborg IF y prepararse para un importante partido por la semifinal de la Copa de Dinamarca. Sin embargo, su desempeño con la selección peruana ha dejado una marca positiva, y los aficionados esperan ver más de él en el futuro.

Con el debut exitoso de Sonne y el optimismo en torno al equipo nacional, los hinchas de la ‘blanquirroja’ aguardan con ansias los próximos encuentros, que servirán como preparación para la Copa América 2024. Aunque los rivales aún no están confirmados, la expectativa y el entusiasmo por el rendimiento del equipo están en aumento.