Jair Mendoza habló de todo con Luciana Roy en radio Panamericana

Hace unos minutos, el cantante llegó a “Barrio Hit” y se sinceró frente a la conductora. Él dejó abierta la posibilidad de regresar con Yahaira Plasencia

Esta tarde llegaron a “Barrio Hit”, programa de radio Panamericana conducido por Luciana Roy, Álvaro Rod, Farid Grippa, Gustavo Afanador y Jair Mendoza, y este último habló de todo con la conductora.

Luciana le preguntó por su reciente separación de Yahaira Plasencia y él contestó, “Lo que nosotros teníamos que decir, dice en ese comunicado, ahí se dice lo que la gente tiene que saber, lo demás, es privado…Terminamos muy bien, el cariño y el respeto siempre debe estar… Nosotros siempre hemos llevado nuestra relación al margen de nuestra vida profesional, nosotros decidimos mantener una relación hermética”.

Y sobre una posible reconciliación, él dijo, “Yo no descarto nada en mi vida, uno nunca puede descartar nada en su vida, yo vivo en el presente, no vivo en el mañana, no descarto nada ni en mi carrera, ni en mi vida”.

¿La relación se terminó por un tercero?, preguntó Luciana. “Lamentablemente, existe mucha mala información en los medios de comunicación, les gusta soltar información que les llega del vecino, del amigo, en una forma de show y de manera irresponsable, esa información es delicada… Sí existe una forma de terminar una relación sana, que especulen lo que quieran, la verdad la sabemos Yahaira y yo”.

Y por su parte, Farid Grippa contó que su hijo nacerá en quincena de mayo y que se encuentra tranquilo frente a su altercado con Sergio George, “Tuvimos la suerte de conversar, de cerrar todo en puerta cerrada”.

¿Hubo dinero de por medio?, preguntó Luciana. “No, no, nada que ver… Pero, más bien, podemos llegar con alguna sorpresa juntos, cuando conversamos dejamos la puerta abierta, yo no le tengo rencor a nadie, la guerra se acaba”.

